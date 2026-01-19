Румен Радев подаде оставка! (видео)
19.01.2026 | 21:32
Журналист от bTV си „рита трудовата книжка“ в ефир (видео)
Вижте реакцията на колегата му Ванина Недкова

Ще ви покажем част от интервюто на Владислав Горанов – бивш финансов министър на ГЕРБ и настоящ санкциониран за корупция по глобалния закон „Магнитски“.

В предаването „Тази събота и неделя“ Митьо Маринов реши да зададе един абсолютно нормален и логичен въпрос, свързан със санкциите на Горанов и разговора на Борисов с Дейвид Камерън по повод свалянето им.

Да, нормален и логичен въпрос, както казахме, но не и за последните години сервилност по телевизията.

Вижте реакцията на колегата му Ванина Недкова и си припомнете култовото интервю на покойния Димитър Цонев с тогаващния заместник главен прокурор – Борислав Сарафов, в което Димитър Цонев получи толкова силни крясъци в слушалката, че достигнаха до неговия микрофон!

Светла памет на легендарния Митко Цонев, а на младия Митьо Маринов искрено пожелаваме да му се крещят подобни неща в слушалката!

Защото истинските журналисти питат, дори след като лично са помолени да не го правят!

Иначе тази професия официално ще спре да съществува.

