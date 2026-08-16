Адвокатът на един от задържаните при акцията срещу неонацистката организация „Кръв и чест“ в Пловдив е съветвал хората в клуба да не съдействат на полицията и да не отварят заключените помещения. Става дума за пловдивския адвокат Стоян Мемцов, който защитава 18-годишния Теодор Велев – обвиняем за побоя над двама непалски граждани в града.

Първоначално адвокатът е давал указания по телефона на наемателя на помещението да не допуска органите на реда, тъй като става въпрос за частен клуб.

Самият Костадинов потвърди, че преди да пристигне на място, защитникът е съветвал да не се оказва съдействие на разследващите.

„Появи се адвокат тук, който първоначално даваше по телефона указания, че не следва да се съдейства на органите по разследването“, заяви директорът на пловдивската полиция.

На конкретен въпрос дали е имало опит за възпрепятстване на операцията Костадинов уточни: „Даваше съвети на наемателя да не съдейства на разследването и да не отваря помещения, които бяха заключени.“

Впоследствие Мемцов е пристигнал на място. След влизането на органите на реда той вече е участвал като адвокат при извършването на процесуалните действия по претърсване и изземване и е бил вписан в съответния протокол.

Стоян Мемцов е защитник на 18-годишния Теодор Велев, който само преди дни бе изправен пред Районния съд в Пловдив заедно със 17-годишния Ангел Рангелов заради побоя над двама непалски граждани.

Съдът определи на Велев парична гаранция от 700 евро, а непълнолетният бе поставен под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая.

При разглеждането на мярката Мемцов се противопостави на искането на прокуратурата клиентът му да остане в ареста. Той посочи, че обвинението е за лека телесна повреда по хулигански подбуди и заяви, че не вижда основание за налагане на най-тежката мярка.

Само около пет дни след освобождаването му Велев отново бе задържан – този път при акцията в клуба на „Кръв и чест“.

Заедно с него са задържани неговият брат и баща му.

Велев не е бил на Младежкия хълм при нападението над Георги Кузев. Там обаче е присъствал другият обвиняем за побоя над непалците – Ангел Рангелов. Директорът на полицията Васил Костадинов определи именно това като индиректната връзка между двата случая.

Според публично достъпните данни Мемцов е член на Адвокатската колегия в Пловдив от 2013 година. Завършил е право в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, специализирал е европейско право в Университета в Лайден, а през 2017 година защитава докторска дисертация в областта на международното право и международните отношения.

Името му присъства и в съставите на Районната избирателна комисия за Пловдивска област. При изборите през 2026 година той е назначен за заместник-председател на РИК от квотата на ПП–ДБ. И при предходни избори Мемцов е заемал същата позиция от квотата на коалицията.

Припомняме, че при операцията в клуба снощи бяха задържани общо 18 души, сред които три момичета. Единственият непълнолетен е 17-годишно момиче.

По думите на полицията събиращите се там принадлежат към международната неонацистка организация „Кръв и чест“. В помещенията са намерени свастики и други предмети, свързани с проповядване на забранени от закона идеологии.

По случая е образувано досъдебно производство по чл. 162 от Наказателния кодекс.

Същият клуб е попадал в полезрението на полицията и през 2023 година. Тогава също са били открити подобни предмети и е образувано производство, което впоследствие е прекратено.