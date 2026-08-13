13.08.2026 | 17:29

Тази майка е отгледала убиец!

"Многострадалнато майка" не изрази никакво съчувствие към близките на изтезавания и убит Георги Кузев.Не каза нищо за съжаление, не се разкая, не се извини, не поиска прошка от близките на жертвата

На страницата ми ме разкостиха заради майката на единия от задържаните за убийството на Георги Кузев. Защо съм съдила по възрастта, по външния вид, защо съм нямала съжаление и съчувствие към тая изстрадала майка, тя не била виновна, била потърсила институциите, като видяла проблем със сина си.

Това говори, че обществото ни тотално е сбъркало и морала и приоритетите си. Не виждате нищо ненормално, че тази жена на тия години ходи с обеца на носа, пиърсинга и по групи призовава за избиване на хора.

Съжалявам, дълбоко консервативна съм. С халка на носа някъде до 25 годишна възраст, след това става странно и показва някакви вътрешни проблеми, които трябва да се лекуват. Татуировките не коментирам, много хора има с такива, макар, че аз никога не съм ги одобрявала.

Но да ми защитавате тази жена, защото видиш ли, била изстрадала майка, ми идва в повече. ТЯ Е ОТГЛЕДАЛА УБИЕЦ! Отговорността за възпитанието на децата е ЛИЧНА отговорност на родителите. Какъв авторитет е била тя в къщи с тая обеца на носа? И детето й е потърсило авторитет извън къщи и е намерило в скинарската група. Полицията ли да й отглежда детето в къщи? Социалните ли да стоят по 24 часа да дават пример на детето?

И още нещо, което ми направи много силно впечатление – никой не забеляза, че тая „многострадална майка“ НЕ ИЗРАЗИ СЪЧУВСТВИЕ КЪМ БЛИЗКИТЕ НА УБИТИЯ ГЕОРГИ. Не каза нищо за съжаление, не се разкая, не се извини, не поиска прошка от близките на жертвата.

Защото всички тия, които защитавате тази провалена майка, не се замисляте за близките на жертвата Георги. За сестра му, която той е отгледал сам-самичък, след като родителите му са загинали. Сам се е справил и двамата със сестра си не са станали убийци. Трудил се е честно и почтено, единствената му „грешка“ е била, че си е търсил жена, с която да направи семейство и да има деца. Искал е семейството, което животът му е отказал като дете. Защо никой не се замисли как се чувства сестра му и племенниците му сега? Особено като слушат думите на пиърсингованата майка, която лъже като изпечен адвокат, за да спаси отрочето си?

Аз няма да защитя една майка, която се е провалила във възпитанието на детето си. Тя не е жертва, тя е съучастник в това, което се е случило. Обществото ни от дълго време смята, че децата все едно се отглеждат сами и родителите нищо не могат да направят. То било ген /от небето ли е паднал тоя ген/, то било особености, то не знам какво си.

И докато защитаваме подобни майки и забравяме за жертвата и нейните близки, ние сме се провалили като общество. И да, външният вид има значение, когато показва вътрешни проблеми и нестабилност, когато е свързан със сатанизъм и насилие.

Ако беше изразила съчувствие и съжаление към жертвата и близките, ако се беше извинила, ако беше казала няколко думи колко е недопустимо това и съжалява, думичка нямаше да кажа. НО ТЯ Е НАГЛА! Оправдава синчето си с лъжи. И всички се връзвате, без да се замисляте, че по-важна е жертвата и близките й.

Обществото ни тотално е превъртяло. Аз съм консервативна. Не одобрявам подобно поведение. И никога няма да поставя убиецът над жертвата. И няма да оправдавам нито едно убийство, освен ако не е при самозащита и неизбежна отбрана. Няма да одобря деца, които се отглеждат между две чаши ракия и с родители, изглеждащи като демони. Да, задръстена съм, консервативна съм, с остарели разбирания. Но именно консерватизмът ще ни спаси. Защото другото е майки, които смятат, че полицията и социалните трябва да възпитават децата им.

Продължавайте да ме плюете. Това няма да ме спре да си кажа мнението, дори да съм единствената, която мисли така!

Елена Гунчева-Гривова