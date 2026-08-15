15.08.2026 | 13:43

Чалгаджийка застана зад убийците на Георги Кузев

Фенове нападат Емануела, че възпитава децата на агресия, посредством текстовете на песните си

Острата позиция на чалгаджийката Емануела по случая с жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив предизвика буря в социалните мрежи. Певицата застана зад тийнейджърите, заподозрени за нападението, нарече ги „герои“ и заяви, че не изпитва съжаление към жертвата.

В желанието си да блесне и си направи реклама покрай скандала с бруталното убийство в Пловдив, тя обаче шокираха част от малобройните си последователи. Вместо спорът да остане единствено около случая в Пловдив, потребители насочиха вниманието и към самата кариера на Емануела, обвинявайки я в двоен стандарт.

Критиците ѝ припомниха, че в част от песните ѝ през годините присъстват теми като омраза, отмъщение, конфликти и крайни емоции. Според тях е противоречиво изпълнител, чиято музика често разчита на провокативни и агресивни послания, да заема толкова категорична позиция по тема, свързана с младежко насилие.

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„До убийства води слушането на песните на Емануела, в които има само хейт“, гласи един от острите коментари в социалните мрежи. Това, разбира се, е мнение на потребител, а не доказана причинно-следствена връзка между музика и насилие, но репликата показва колко силно е раздразнението около позицията на певицата.

Други коментатори също поставиха въпроса какво послание се изпраща към подрастващите, когато публични личности използват думи, които могат да бъдат възприети като оправдание на саморазправата.

Повод за реакцията на Емануела стана информацията, че Георги Кузев се е срещнал с момиче, което е смятал за 15-годишно. Именно този детайл, изглежда, е в основата на категоричната ѝ позиция.

„Тези деца са спасили вашите деца! Какво повече да кажа и кое точно не разбирате?!“, написа певицата. Тя допълни, че не съжалява за жертвата и настоя за по-строги закони при престъпленията срещу деца.

Към публикацията си Емануела сподели и кадър от пресконференцията на полицията и прокуратурата в Пловдив. От думите ѝ не личи да възнамерява да отстъпи от позицията си въпреки критиките.

Реакциите под публикацията са разделени. Част от хората я подкрепят и приемат думите ѝ като защита на децата. Други обаче са категорични, че независимо от обстоятелствата около случая никой не трябва да бъде определян като „герой“ заради участие в нападение с фатален край.

Именно тук критиците на певицата виждат най-голямото противоречие. Според тях човек с огромна аудитория сред младите трябва да бъде особено внимателен, когато говори за насилие, още повече когато собственото му творчество често използва език на конфликта, ревността и омразата.

Така вместо да сложи точка на спора, публикацията на Емануела отвори още един – за отговорността на популярните изпълнители и влиянието на посланията, които достигат до младата им публика.