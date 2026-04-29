29.04.2026 | 11:12

Анализ с абсурдни политически прогнози на Валерия Велева стана хит в социалните мрежи (видео)

Според журналистката, "Румен Радев е едно голямо нищо" и няма да има 121 мандата в новия парламент

Интервю с абсурдни политически прогнози на представящата се за анализатор журналистка Валерия Велева е най-споделяното видео в социалните мрежи в седмицата след парламентарните избори на 19 април.

Пред „Дарик“ радио 72-годишната дама категорично заявява, че „Румен Радев е „едно голямо нищо“, както и че неговата коалиция „Прогресивна България“ не е близо до 121 депутати и няма да има мнозинство в новия парламент. „Очакванията са за Радев да се получи вълна, но тази вълна не се вижда. Аз вълна не виждам. А очакванията да се получи такава и Радев да стане човекът, който ще отвее всички останали, но това не се случва. Важно е в този водораздел да покажеш лидерство. Радев не показа снощи лидерство“, категорична е финансираната от ДПС журналистка, на която бившият лидер на партията Ахмед Доган лепна преди години прякора „Мадам В“.

Въпреки че интервюто с абсурдните „прогнози“ е от края на януари тази година, то се споделя масово и сега в социалните мрежи. Бърз преглед на почти 1400-те коментара в Youtube показа, че няма нито едно положително и дори неутрално мнение за твърденията на Велева. Напротив – всички неанонимни потребители не само отхвърлят анализа на Валерия Велева, но и я обиждат брутално, критикуват обосновано, обвиняват я корупция и обявяват за „платена прислуга на Делян Пеевски“.

Жестоките критики и подигравки очевидно леко са смутили анализаторката на преклонна възраст веднага след разгромната изборна победа на Румен Радев, защото тя спря за момент с крайно съмнителните си „политически анализи“. През последните дни Велева отново напира да анализира събитията по света и у нас.