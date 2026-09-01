01.09.2026 | 9:09

Август 2026 е четвъртият най-горещ от 1930 г. насам

Това е и най-сухият месец от 1988 г. насам

Август 2026 г. в България е сред най-топлите и сухи месеци август изобщо, съобщи Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Това е бил четвъртият най-топъл месец август от 1930 г. насам, след рекордните 2024, 2010 и 1950 г.

Средната месечна температура на въздуха е била с около градус и половина по-висока от тази през август 2025 г. По отношение на валежите месецът е бил най-сухият от 1988 г. насам и един от най-сухите месеци август до момента.

Най-високата измерена температура е била 40.5 градуса на 21 август в село Новачене, област Плевен. Най-ниската минимална температура в населено място е била 4.5 градуса в Самоков на 16 август, а най-ниската температура, измерена на планински връх е била 0 градуса на Мусала на 15 август. В София най-високата измерена температура е 35.6 градуса на 21 август, а най-ниската – 11,9 градуса на 16 август.

Средните месечни температури са били между 20 и 28 градуса по Целзий в станциите на НИМХ в населените места. Те имат отклонение от месечната норма между минус 1,4 и плюс 3,4 градуса.

Месечните суми на валежите са между 0% (село Борима, обл. Ловеч) и 87% (връх Рожен) от климатичната норма. Най-обилни и масови валежни количества са измерени на 25 август, когато е отчетено и най-голямото 24-часово количество – 59.0 мм в с. Сестримо, обл. Пазарджик.