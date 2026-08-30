30.08.2026 | 10:43

Светослав Малинов: Путин ще надживее Тръмп политически

Тръмп ще има големи проблеми след изборите за сенат и конгрес, а Путин на практика вече е изключително отслабен и в отбранителна позиция, смята бургазлията

– Господин Малинов, каква есен ни очаква нас, българите, и въпросът ми изобщо не е свързан с това какво ще бъде времето?

– Имаме президентски избори. Това са мажоритарни избори, едни от най-важните. В този смисъл, от първия ден на практика ще участваме в кампания от политическа гледна точка. А иначе, успешен първи учебен ден пожелавам с две седмици предизвестие. Това е най-важното, защото 15 септември си е най-важната дата за всички нас.

– Кой ще е десният кандидат за президент?

– С днешна дата, тъй като още няма нищо ясно, аз бих направил прогнозата, че ще бъде господин Гюров, бившият служебен премиер. Той даде достатъчно доказателства, че ще бъде успешен кандидат за президент. Аз очаквам да е той.

– В подем ли е според Вас управляващата партия „Прогресивна България“ в момента или по-скоро е в стагнация?

– Има нарастващо разочарование, така че в никакъв случай не е в подем. Но да не си помисли някой, че пък опозицията е в подем. Там също нещата не изглеждат добре. Така че имаме ситуация, която е малко по-необичайна. След много убедителна победа на изборите имаме разочарование от действията на мнозинството и правителството. Но по никакъв начин, повтарям, това не се отразява като по-високо доверие към опозицията, и то в двете нейни разклонения – антиевропейското и проевропейското.

– Човешко е и дори полезно да се признават личните и партийните грешки. Сам споменахте за слабости на опозицията, бихте ли посочили кои са те?

– За мен те действат реактивно. В много голяма степен не демонстрираха по-голямо единство след изборите. Това разделяне на парламентарната група (на ПП-ДБ) за мен е проблематично. Аз не изключвам възможността то да се окаже и нещо позитивно след време, но на първо време, непосредствено след изборите, това създаде усещане за слабост. Липсата все още на десен кандидат – това също бих приписал на слабостта на партиите. Обърнете внимание – не само ПП-ДБ, а и ГЕРБ няма такъв кандидат. Бих казал – на какво прилича това – но да не отиваме чак дотам.

– Един закачлив въпрос – Тръмп или Путин?

– Тръмп ще има големи проблеми след изборите за сенат и конгрес, а Путин на практика вече е изключително отслабен и в отбранителна позиция. Но, ако ме питате в рамките на две-три години, Путин ще надживее Тръмп, опасявам се.

– Последен въпрос: какво отнася със себе си завинаги един бургазлия, принуден от обстоятелствата да напусне града в посока София или чужбина, някъде далеч?

– Аз не съм напуснал Бургас. Просто заради работата си прекарвам повече време в София и някои други европейски столици преди години. Но аз смятам себе си за бургазлия, връщам се непрекъснато. И всъщност, когато не съм на работа, гледам да съм тук. В този смисъл не мога да отговоря на въпроса. По-скоро Бургас е пристанище – в буквалния и духовния смисъл.

Стефан Минчев, Флагман