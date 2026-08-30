30.08.2026 | 22:00

Скандал с дипломи в МВР: Искат проверка на Ангелов, Николов и Арнаудова (документи)

Документите и на триата са издадени без реално обучение

БОЕЦ публикува документи, за които твърди, че поставят под съмнение законността на магистърски дипломи, издадени от Академията на МВР. Според организацията случаят засяга депутата от ГЕРБ Костадин Ангелов, пиара на ГЕРБ Никола Николов и Севдалина Арнаудова.

НПО-то настоява МВР и ДАНС да започнат цялостна проверка. Организацията твърди, че дипломите са издадени без реално обучение. Към момента тези твърдения не са потвърдени от компетентните институции.

Документите са получени след съдебно дело

От БОЕЦ посочват, че информацията е получена след двегодишно производство по Закона за достъп до обществена информация. Организацията твърди, че първоначално МВР е отказало информация. След спечелено съдебно дело обаче ведомството е предоставило исканите документи.

Според БОЕЦ в отговора на министерството се съдържа и твърдението, че в Академията на МВР не е установена практика студенти да получават дипломи без да се явяват на лекции и изпити.

Искат проверки, разпити и експертизи

От БОЕЦ поставят редица въпроси към институциите. Организацията пита дали са разпитани преподаватели и студенти. Дали са назначени графологични експертизи на изпитните протоколи. И дали е извършена цялостна проверка за евентуално неправомерно издаване на дипломи в периода 2017–2024 г.

Според БОЕЦ, ако бъдат установени нарушения, случаят може да има отношение към разпоредбите на Наказателния кодекс, свързани със съставянето и използването на неистински официални документи.

Призив към МВР и ДАНС

Организацията обяви, че ще внесе нов официален сигнал до МВР и ДАНС. От БОЕЦ настояват за пълна проверка на Академията на МВР и твърдят, че трябва да бъде изяснено дали са издавани дипломи в нарушение на закона.

Към момента няма официална позиция на МВР, ДАНС или на посочените в публикацията лица по конкретните твърдения на БОЕЦ.