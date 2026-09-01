01.09.2026 | 9:26

От днес влизат в сила промените във втория пенсионен стълб

Сами избираме подфонд за втора пенсия. Ако възрастовата ни група отговаря на желания инвестиционен риск, няма нужда да се подава заявление

От днес осигурените за втора пенсия за пръв път получават право да изберат с какъв риск да се инвестират спестяванията им в универсалните фондове. Това става възможно с въвеждането на мултифондова система, с която от 1 януари 2027 г. средствата във втория стълб ще се управляват в подфондове с различен инвестиционен профил, съобразен с оставащия период до пенсиониране и съответстващо равнище на инвестиционен риск.

Подфондовете са:

• Динамичен подфонд – с относително по-висок риск и потенциал за по-висока доходност при дългосрочен инвестиционен хоризонт; може да инвестира до 90% от активите си във финансови инструменти с променлив доход;

• Балансиран подфонд – със средно равнище на риск и целящ умерена доходност; може да инвестира до 55% от активите си във финансови инструменти с променлив доход;

• Консервативен подфонд – с относително по-ниска степен на риск и доходност; може да инвестира до 25% от активите си във финансови инструменти с променлив доход.

Срокът за избор на подфонд е 30 ноември 2026 г. Право на избор няма само за хората, на които им остават под три години до навършване на пенсионна възраст – техните спестявания задължително отиват в консервативен подфонд с нисък риск, за да се предпазят от загуба непосредствено преди фазата на изплащане. Пенсионноосигурителните дружества вече изпращат писма с подробности какво трябва да направят клиентите им.

Необходимо ли е да предприемете някакви действия?

Не е необходимо да предприемете допълнителни действия, ако предвиденият в Кодекса за социално осигуряване рисков профил за вашата възрастова група е желаната от вас опция. В този случай, ако до 30 ноември 2026 г. не подадете заявление за вашия избор, автоматично ще бъде приложено разпределение към подфонд според възрастта ви към 1 януари 2027 г.:

• ако не сте навършили 50 години – в динамичен подфонд. Лицата между 45 и 49 г., които не са избрали подфонд, участват в динамичния подфонд за не по-малко от 5 години, освен ако след 31 декември 2027 г. не изберат друг начин на инвестиране на средствата им;

• ако сте навършили 50 години и ви остават повече от три години до възрастта за пенсиониране – в балансиран подфонд;

• ако ви остават три или по-малко години до възрастта за пенсиониране – в консервативен подфонд.

Във всички случаи, през последните три години преди навършване на възрастта за пенсиониране средствата ще бъдат инвестирани в консервативен подфонд.