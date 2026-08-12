12.08.2026 | 22:01

Българин е показно застрелян в центъра на италиански град

Карабиниерите са по петите на избягалия убиец в Кутро

Кървава драма разтърси италианския град Кутро. 21-годишен българин бе брутално убит с огнестрелно оръжие в самия център на населеното място, пишат медиите в Италия.

Избягал стрелец и стеснен кръг

Екзекуторът е открил огън по младежа и незабавно е избягал от местопрестъплението, за да заличи следите си. Карабиниерите реагираха светкавично и вече разполагат с конкретно име. Разследващите са идентифицирали възможния извършител и в момента провеждат мащабна операция по неговото издирване и задържане.

Следа от личен мотив

Властите работят по няколко версии за жестокото престъпление. Основната хипотеза на разследващите е фатален конфликт, породен от семейни или любовни отношения. Точните причини за стрелбата все още се изясняват от органите на реда.

Жертвата е позната на общността

Убитият българин е живеел от години в Кутро. Той е работил като сервитьор в изключително популярно местно заведение. Младежът е бил част от ежедневието на града и добре познат на местните жители.

Разпити и мащабно разследване

Военните полицаи са отцепили района и активно разпитват свидетели на кървавата сцена. Разследването се ръководи директно от прокурора на Републиката в Кротоне Доменико Гуарашо. Целта е пълна реконструкция на събитията преди, по време и след фаталните изстрели.