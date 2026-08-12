12.08.2026 | 17:12

Майката на един от биячите на непалци: Това е секта, промиват мозъци! (видео)

Двамата младежи излизат на свобода, повдигат им обвинение за причиняване на леки телесни повреди

Ужасяваща изповед на една майка разкри мрачната истина зад кървавия побой над двама непалци в центъра на Пловдив. 17-годишният се озова зад решетките, а майка му Гергана Папазова излезе с разтърсващо признание за ада, в който е живяло семейството ѝ.

Нощни бягства и коварни компании

Адът за семейството започва, когато момчето прави фатална стъпка и попада в опасна среда.

„Синът ми беше на 16 години, когато се запозна със скинари. От тогава започна да бяга през нощта и да пие алкохол. Не мога да кажа колко пъти съм звъняла на тел.112“, каза Гергана Папазова.

Майката разкри, че на терен липсва контрол, а попълненията в групата стигат до тежки състояния, предаде „Марица“.

„На Бунарджика ходят цели компании – 15-16 души. Подавала съм сигнали, казаха ми, че има само един служител на „Общинска охрана“ там. И ме посъветваха да подам оплакване до Общината, за да осигурят поне още един“, каза майката.

Алкохолно отравяне и метадонови капани

Ситуацията ескалира брутално, като в един от случаите момчето попада директно в болница след гавра.

„Веднъж са наливали алкохол в устата на нейния син, след което са лежали в детското спешно отделение. От компанията имало дете, употребило алкохол и наркотици, както и дете на 14 години с алкохолно натравяне“, каза Гергана Папазова.

Майката неуморно правела опити да спаси сина си, следейки го през мобилни приложения.

„Много пъти съм го тествала за наркотици. Всеки день съм му повтаряла да не се събира с тези деца. Сама съм ходила да го търся. Той ми представяше хората от компанията му като кротки агънца. Аз съм ги сварвала на пейката, стоят си. Но това, че се напиваха не е тайна за никого“, добави майката.

Засадата на Младежкия хълм

Относно зверството на Младежкия хълм Папазова обясни, че синът ѝ е бил само свидетел на бруталните действия.

„Той е наблюдавал, не е участвал“, подчерта Гергана Папазова.

Според нейните думи младежът се опитал да спре нещо, но спести детайли, за да не пречи на разследването. Синът ѝ разкрил, че намерението на групата било да плаши, а не да убива.

„Не ми е разказвал в детайли. Беше притеснен, плака после, успокоявала съм го. Каза, че не е имал батерия, телефонът му изключил и не е успял да звънне на тел. 112“, посочи Гергана Папазова.

„Те бяха по-големият психолог за него“

Папазова не скри страха си, че синът ѝ може да получи обвинение за убийство, но настоя за справедливост.

„Каквото наказание получи, трябва да си го изтърпи. Да носи отговорност за постъпките си“, каза майката.

Тя потвърди, че е потърсила и професионална помощ, но безуспешно.

„Не успях да се справя с това. Всичко съм пробвала. Включително да го водя на психолог два пъти месечно. Резултатът – пак беше с тях. Те бяха по-големият „психолог“ за него“, добави Гергана Папазова.

Майката изрази надежда, че полицията ще започне да следи подобни групи и ще ограничи продажбата на алкохол и цигари на деца.

На свобода

На свобода излизат 18-годишният Теодор Велев и А.Р., на 17 г., обвинени в побой над двама непалски граждани в центъра на Пловдив. След като се запозна с фактите и обстоятелствата, съдия Васил Тасев не уважи искането на прокуратурата за взимане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо двамата. На пълнолетния беше определена парична гаранция от 700 евро, а на по-малкия – надзор от инспектор в Детска педагогическа стая.

Повдигнати обвинения

Причиняване на леки телесни повреди на повече от едно лице по хулигански подбуди е предявеното от прокуратурата обвинение спрямо двамата обвиняеми за побоя над непалски граждани в Пловдив. Единият от обвиняемите е на 18 години, другият на 17, а пострадалите в този казус са чужденци – непалски граждани, продължително пребиваващи в България, съобщи наблюдаващият прокурор Мирослав Алендаров.

„Законът предвижда наказание до 1 година или пробация за пълнолетното лице, а за непълнолетното е предвидена редукция на наказанието, предвид особените правила за непълнолетните”, каза прокурорът.

Той допълни, че в хода на разследването е разпитан единият пострадал непалски гражданин, както и полицейските служители, разследвали случая. Сред доказателствата има мобилен телефон, в който се съдържа видеоклип на сцената на побоя над непалските граждани, уточни прокурорът.

„Предявеното към момента обвинение ще се прецизира дали не се касае и за ксенофобски подбуди, предвид съдържанието на част от кадрите в записа, установен в хода на разследването. Няма причина за проявената агресия, а от клипа се вижда, че тя е прекомерна“, посочи Алендаров.

По думите му двамата младежи са завършили 11-и клас, няма данни за предишни противообществени прояви, като и двамата са с чисто съдебно минало.

Прокурорът каза още, че в хода на разследването се събират активно и други доказателства за евентуална съпричастност и към друго престъпление. „Данни за участие в убийството на 37-годишния Георги Кузев няма. Има данни, че непълнолетният от задържаните лица е присъствал в този инцидент”, съобщи още прокурор Мирослав Алендаров.