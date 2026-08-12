12.08.2026 | 19:27

Това е майката на непълнолетния пловдивски бияч, която се тръшка, че синът й е невинен…, само гледал и ги молел да спрат с убиването на Георги Кузев

Когато на стари години се ветрееш с халка на носа и обица на езика и пиърсинг на устата, как да очакваш да имаш авторитет сред детето си. И да го възпиташ в ценности!