12.08.2026 | 19:27
Това е майката на непълнолетния пловдивски бияч, която се тръшка, че синът й е невинен…, само гледал и ги молел да спрат с убиването на Георги Кузев
Когато на стари години се ветрееш с халка на носа и обица на езика и пиърсинг на устата, как да очакваш да имаш авторитет сред детето си. И да го възпиташ в ценности!
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