11.04.2026 | 15:24

Благодатният огън слезе в Йерусалим, България ще посрещне Великден без ново пренасяне (видео)

Православните християни у нас ще могат да получат огъня, съхраняван от миналата година

Очакваният от целия православен свят Благодатнен огън се спусна в храма „Възкресение Христово“ в Йерусалим към 14:15 часа. За секунди благодатния огън беше разнесен сред хилядите вярващи, присъстващи в храма. Благодатният огън беше измолен от Йерусалимския патриарх Теофил ІІІ.

Тази година церемонията се проведе при засилени мерки за сигурност и с ограничен брой посетители. Заради войната с Иран светите места бяха затворени в продължение на 40 дни, но израелските власти ги отвориха в четвъртък. Ритуалът беше воден от Йерусалимския патриарх.

Стотици полицаи са разположени по улиците на Стария град на Йерусалим. Засилени мерки за сигурност бяха въведени в очакване на слизането на Благодатния огън в Храма на Гроба Господен.

Благодатният огън слиза в Кувуклията – параклис в центъра на църквата „Възкресение Христово“, скриващ пещерата на Божи гроб, където се намира почитаната от всички християни плоча – под нея е било погребението на Иисус Христос.

През цялата история никой не е успял да разкрие тайната на слизането на Благодатния огън, който символизира светлината на Възкресението Христово, вярващите го смятат за светиня.

За втора поредна година българска църковна делегация не отлетя до Йерусалим. Причината е ситуацията в Близкия изток и войната между САЩ, Израел и Иран. Решението е взето на заседание на Светия синод.

Благодатен огън се пази в Синодалния параклис и още няколко манастира в страната и оттам той ще бъде получен във всички храмове в страната. Благодатният огън, който се пази в София, може да бъде получен в Синодалния параклис „Св. цар Борис-Михаил“ след 14:00 часа на Велика събота.