07.03.2026 | 21:29

Д-р Николай Михайлов: Радев скоро ще наруши мълчанието, търпение

Нямам впечатление, че Радев удържа образа на спасител и го разработва. Радев не е Тръмп, каза психиатърът

Нека имаме търпение. Мълчанието на Румен Радев ще бъде нарушено скоро. Това заяви пред БНР психиатърът д-р Николай Михайлов.

„Всеки говори извънредно много и чрез това не постига никакъв резултат, освен неблагоприятен за себе си. Защо не дадем шанс на някого да не казва нищо за известен период, без да се отчайваме, че той ще спре да говори въобще и ще онемее завинаги? Мисля, че Радев ще проговори до изборите. Хайде да бъдем търпеливи. Това се нарича съспенс – известно напрежение кога ще проговори, дали ще проговори. Всички тези фрази създават едно напрежение на очакване, което ще свърши с една дълбока въздишка на облекчение, когато проговори“.

По думите му по ключовите въпроси Радев е казал своите позиции. Според него хората горе-долу са наясно. Интуицията решава в изборните предпочитания, подчерта д-р Михайлов. По думите му това, което мерят сега социолозите, ще се яви в общи линии така накрая.

Радев не е Тръмп

За него е загадка дали Румен Радев е „цар или спасител“: „Това е някакъв вид загадка, доколкото той не обявява намеренията си, не говори конкретно, не съобщава планове. Той 9 години е бил в политиката и е говорил твърде много, за да имаме силует за него като политческо лице – да е горе-долу ясно какво има намерение да прави. Сега въпросите са по-конкретни. Има очаквания да съобщи с кого ще управлява и с каква технология ще осъществи своите намерения да се сражава с българската олигархия и да я победи. Нямам впечатление, че той удържа образа на спасител и го разработва, както например действа по този модел Тръмп – едно лице, което направо същиства, защото излиза извън всякакъв контрол и извън всякакво възможно благоприличие в политиката. Това е една разюздана нарцистична патология, която мисли себе си като спасител, като космическа фигура. Това е в екстремния полюс на идеята за спасител в политическото поприще. Радев е далече от това. Той е политик със здрав разум и от него ще се очаква да процедира в рамките на политическия код“.

Коалиция – изключено за партията на Радев

Според него Радев трябва да е щастлив, че има Иво Христов до себе си като партньор и съратник. „Това, което се намеква е, че сглобката – не, битката – да“, посочи д-р Михайлов. И изказа мнение:

„Технологически по процедура не се изключва вариант, в който президентът Радев ще се опита да постигне максимален резултат. Мълчанието се предполага за човек, който ще влиза в изборния процес с амбицията за максимален резултат, от който ще зависи и собственото му поведение. Ако му се наложи да съставя коалиция, вероятно той би се въздържал от това – това се долавя от думите на Иво Христов. Това означава вероятно някакво програмно предложение, в логиката на което той би бил подкрепен, но коалиция е изключена за партията на Радев и за неговия, на този етап, говорител Иво Христов„.

Радева не е антагонист на съпруга си

Относно поста на съпругата на Румен Радев – Десислава Радева, д-р Михайлов коментира, че тя ни съобщава, че просто наистина е „извън схемата“:

„Тя просто каза, че не участва пряко. Вероятно това е някакъв вид резултат от разговори помежду им“.

Той не допуска Десислава Радева да е избрала за себе си политическо поприще на антагонист на съпруга си. Според него сюжетът не е правдоподобно политическо предположение.

„Това е една фраза, която поражда коментар, но ще трябва да бъде потвърден смисълът ѝ нататък с допълнителни разяснения или фрази, които ще потвърдят първата изречена“.

Деградацията на политиката

Относно нецензурната реплика на председателя на парламента Рая Назарян към депутати, д-р Михайлов изказа мнението си:

„Няма да се изненадам, ако някой ми разкаже, че това се случва епизодично и в престижните парламенти на Европа и където и да било. Селекцията на политически връх е такава, че подбира хора, които не са особено изискани и придирчиви към собствения си стил. Те нямат големи изисквания към себе си. Тази работа е малко или повече брутална, свързана с интригантски похвати, с груба реч и системен и много съществен отказ от истина“.

Според него казаното от Рая Назарян звучи скандално и има основание да се мисли, че това е обичайна реч. Да не се нахвърляме върху нея безмилостно, призова обаче д-р Михайлов и обясни:

„Това, което става в тази зала, е уродливо на определени моменти, ако не и винаги. Това са физиономии, които изпитват помежду си огромно нетърпение, презрение. Това е крайно деградирана среда, защото там няма истина. Всичко това е дежурно, навито на пружина, това са неща, предвидими да бъдат казани. Изненадва само степента на грубостта, с която са произнесени по форма и съдържание. Няма дъно на пропадането„.

Според него политиката е до такава степен деградирана, че тя се мисли като успешна, само и единствено ако постига някакъв резултат, независимо от средства, с които го постига. „Средствата могат да бъдат абсолютно уродливи, несправедливи, човекоубийствени. Може да се нападне страна, може да се избият хора“, допълни той.

„Това е един хамбар на една узаконена простотия, простотията като код на взаимодействие. Тези хора не могат да управляват България, защото те не могат да се съюзят сериозно за постигането на национална цел. Те не могат да се жертват, те не могат да се мобилизират, за да надрастнат партийния и индивидуалния егоцентризъм. Възпроизводството на политика е дискретна цел, много по-мощна като мотивация от всякаква друга. Това не са хора, които живеят с идеи. Това не са идейни същества. Има хора, които са обзети страстно от предразсъдъци“, коментира психиатърът.

Дългото пребиваване в политиката амортизира

„Този парламентарен режим на политическо битие на България сякаш не е по нашия мащаб, ръст, по културните ни възможности, ние сме под тази летва. Не се развихме в благоприятна посока на цивилизоване, а обратно, защото сме изтощени от себе си самите. Дългото пребиваване в политиката амортизира. Уморени са безкрайно от собствената си слабост, от неумението си да пораждат резултат и от презрението, което усещат да идва от широката публика. Те не могат да управляват. Те не могат да се съюзят за национална кауза“, смята д-р Николай Михайлов.

А дали е поправимо: „Ако минем през изпитание, което изглежда неизбежно, защото сме разположени в глобален контекст в кризата на процеси и предстоящи събития, които вероятно ще мобилизират някакъв инстинкт за национално самосъхранение и ще могат да разговарят всички и на политическо, и на гражданско ниво за сериозни неща“.

Чуйте интервюто ТУК