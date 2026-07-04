04.07.2026 | 12:48

ДБ пак призна, че подкрепата на Десислава Атанасова за КС е била грешка

Божидар Божанов обяви, че е склонен да вярва на вътрешния министър за казуса с полетите на Делян Пеевски

Подкрепата на „Да, България“ за Десислава Атанасова за конституционен съдия е грешка, призна съпредседателят на партията Божидар Божанов. „Ние гласувахме за избора на Десислава Атанасова като конституционен съдия – не можем да го скрием, това беше грешка, с декларация я признахме. Тя не покрива критерия интегритет“, коментира Божанов пред „Нова телевизия“.

Той говори по повод разкритията на вътрешния министър Иван Демерджиев за съвместните самолетни пътувания в чужбина на лидера на ДПС Делян Пеевски и Десислава Атанасова. Божанов обяви, че в тази ситуация е склонен да вярва на Демерджиев. „Това е справка, дадена му от ГДБОП. Трябва да се установи обаче откъде идва разминаването в твърденията, в кои регистри е гледано и дали е имало манипулация в някой от тях. На Дечев (б.ред. – бившият служебен вътрешен министър Емил Дечев) му бяха дадени данни от „Гранична полиция“. Конституционен съдия лети със санкциониран по „Магнитски“. Всички тези пътувания с висока стойност трябва да се декларират и от двамата – нито Пеевски, нито Атанасова са ги декларирали, а това е формално нарушение, което може да бъде оценено и като престъпление. Пеевски няма какво да се оплаква. Личният живот често се преплита със злоупотреба с публични средства тук. Въпросът е кой е финансирал полетите, но и дали в Дубай са се уговаряли обществени поръчки“, добави Божидар Божанов.

Той каза още, че сред сигналите, подавани от ДБ срещу Пеевски е бил и този за полетите му в чужбина: „Сигналът, който подадохме от Демократична България, включва откъде той има пари да лети за там, защото декларациите му показват разминавания с източника на доходите. Подадохме този сигнал към МВР, а не към прокуратурата, защото знаем, че прокуратурата ще го смачка.“

Божанов се изказа и позитивно за евентуална кандидатура на Андрей Гюров за президент, като предположи, че и от „Продължаваме промяната“ биха застанали зад нея. „Нашата оценка за Андрей Гюров като премиер, като политик, е силно позитивна. Когато той обяви решението си, тогава партията ще вземе своите решения. Хората си спомнят все още защо изобщо се наложи Андрей Гюров да стане премиер и да провежда честни избори – защото държавата беше завладяна с участието, освен на Пеевски, и на ГЕРБ на Борисов“, каза още Божидар Божанов.