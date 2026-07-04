04.07.2026 | 10:00

Готвят арест на Дидо Дънката

Митичният „брокер на влияние“ във Варна, отпраши към Женева, разследват го като инициатор на гигантска имотна измама

Митичният варненски бизнесмен Даниел Славов е пред арест по разпореждане на министър Иван Демерджиев.

МВР има данни, че той заличава доказателства по разследване за заграбване на 400 декара край Варненското езеро. Журналистката Генка Шикерова разкри схемата с фалшиви актове от 1944 г., въртяна чрез Денис Илиев и Васил Филиповски. В скандалното придобиване на терени за милиони е намесена и певицата Гери-Никол, дъщеря на Николай Георгиев. В измамата участват общински служители, а украинецът Олег Невзоров пропя в ГДБОП срещу Даниел Славов за комплекса „Форест клуб“.

Разследването от 2024 г. е прехвърлено в Софийска градска прокуратура по нареждане на Борислав Сарафов след натиск от депутати. Даниел Славов обаче избяга в Швейцария, където има палат за 12 милиона евро. Бизнесменът е бил предупреден 2 седмици по-рано. МВР не може да повдигне обвинения на Даниел Славов и Гери-Никол, а само да ги задържи за денонощие, затова софийската прокуратура поема случая срещу участниците в мащабната схема.

През 2010 г. Даниел Славов беше арестуван с Борислав Гуцанов в акция „Медузите“, но осъди държавата в Страсбург за 40 000 евро. Той е разследван и за контрабанда, но без присъда. Кметът Благомир Коцев обяви Даниел Славов за поръчител на неговия арест миналото лято. Депутатът Павел Павлов пък разкри, че през бизнесмена са минавали подкупите за незаконно строителство на Баба Алино.