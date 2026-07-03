03.07.2026 | 21:22

И Андрей Райчев констатира очевидното: Пеевски за първи път е слаб

„За първи път има пръст, който сочи. И следват някакви неща“

Политическо напрежение заради информацията за полети с частни самолети и въпросите кой е пътувал с Делян Пеевски и кой е плащал пътуванията. След справка на МВР и взаимни обвинения между управляващи и опозиция темата стигна и до парламента.

Политическа атака ли е това или въпрос от обществен интерес, който изисква пълна прозрачност?

Според социолога Андрей Райчев скандалът е само началото на по-голяма политическа атака.

„Това е началото на буря, засега е в чаша, да. Започва атаката с Пеевски – нещо, което се очакваше. Пеевски за първи път е слаб, следи се къде пътува, с какво и как си е купил билети“, коментира той.

По думите му към момента няма посочено конкретно престъпление, но за първи път има ясно насочено политическо внимание към лидера на ДПС.

„За първи път има пръст, който сочи. И следват някакви неща“, заяви Райчев.

Според него основният въпрос е дали обществото ще стане свидетел на „претоплени манджи“, или ще бъдат извадени реални факти.

„Засега не може да се отговори на този въпрос“, допълни социологът.

Журналистът Веселин Стойнев постави въпроса за декларациите на публичните лица и евентуалните зависимости, които могат да възникнат при подобни пътувания.

„При всички положения е нарушение, защото не е отразено в съответните декларации това пътуване. И на този, който вози, и на този, който е возен. Публичните фигури по закон са длъжни да декларират“, заяви той.

Според Стойнев обществото има право да получи отговори и за пътуванията на конституционния съдия Десислава Атанасова.

На въпрос дали тя трябва да подаде оставка като морален акт, той посочи, че ако изнесената информация се потвърди с факти, лично той би предприел подобна стъпка.

Политическият анализатор Георги Харизанов подчерта, че прозрачността е задължение на хората, които заемат публични длъжности.

„Обществото трябва да знае хората, които работят за него, какво правят в работното си и извън работното си време също, защото те работят за него“, каза той.

Според него изнесената информация изглежда като стъпка към повече публичност.

„Дано се потвърди с факти и впоследствие, ако са извършени нарушения и пропуски в декларации, да се понесе съответната отговорност – административна, наказателна, политическа, каквато и да било“, коментира Харизанов.

Той припомни, че хората на публични длъжности служат на обществото и именно затова гражданите имат право да знаят как се използват обществените средства.