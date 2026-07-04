04.07.2026 | 10:39

500 000 евро в рушвети прибрал арестуваният шеф на ВиК – Несебър

Действал в комбина с главния архитект на Несебър

Ръководителят на държавното дружество Водоснабдяване и канализация за Несебър и Поморие Свилен Станчев беше арестуван при специализирана полицейска операция, проследена лично от Иван Демерджиев. Държавният служител е спипан от органите на реда в момент на прибиране на белязан подкуп от 8000 евро в село Кошарица. Според данни от разследването, мащабната корупционна схема е генерирала суми над 500 000 евро, събирани незаконно от местни хотелиери и строителни предприемачи в региона.

В престъпната дейност е замесен и главният архитект Георги Димов, който еднолично разпореждал присъединяването на обекти към водопреносната мрежа. Цената за хотел с над 80 стаи достигала 25 000 евро, а за ваканционни имоти варирала между 3000 и 5000 евро. При обиск в дома на задържания шеф са открити още 33 000 евро. Свилен Станчев е водел стриктен график за изпълнение на поетите ангажименти до 20 дни след взимането на рушвета.

Защитата на обвиняемия по член 301 от Наказателния кодекс бе поета от маститите адвокати Валентин Калчев и Виктор Паскалев. Окръжният съд в Бургас остави Свилен Станчев в ареста за постоянно, като той е заплашен с тежка присъда до 6 години затвор. Неговият заместник бе освободен поради липса на доказателства, а прокуратурата обмисля да го използва като свидетел срещу началника му. Цената на водата в региона е 2,70 евро за кубик.