26.03.2026 | 17:47

Ексминистър се оказа дарител на две партии

Манол Генов е дарил 500 евро на "Прогресивна България", но твърди, че е дал повече за своята партия

Доскорошният министър на околната среда и водите от БСП Манол Генов е дарил 500 евро за предизборната кампания на „Прогресивна България“ на експрезидента Румен Радев. Това показва проверка в съответния регистър към Сметната палата.

Генов потвърди новината и пред Клуб Z, че става въпрос за него, а не е съвпадение на имена. „Вярно е, да“, посочи той, но побърза да уточни: „И на БСП съм дарител.“

На въпроса защо е решил да финансира друга политическа формация – тази на Румен Радев, Генов бе лаконичен: „Да им помогнем на хората за кампанията.“ Министърът на околната среда и водите в правителството на Росен Желязков посочи, че е дарил повече на БСП, но отказа да разкрие колко: „Нека да има малко интрига.“

До момента такова дарение не е регистрирано официално на сайта на Сметната палата.

Почти всички дарители са на „Прогресивна България“ (ПБ). Те са над 100 и са превели общо над 148 хиляди евро. Регистриран е и един спомоществовател на „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 600 евро.

Бойко Борисов и Румен Радев – дарители на ПБ

Сред дарителите на ПБ са и лица с имена Румен Радев, който е дарил 5000 евро, и Бойко Борисов – 500 евро. Вероятно обаче тук става въпрос за съвпадение на имена и това не са лидерите на „Прогресивна България“ и ГЕРБ. За дарителите, които са кандидат-депутати, има друг регистър, където Радев и Борисов не фигурират.

От ГЕРБ също посочиха пред Клуб Z, че експремиерът не е финансирал ПБ.

Друг регистър за кандидат-депутатите

В регистъра с даренията на кандидат-депутатите доминират тези на ПП-ДБ. Отличава се и лидерът на новата коалиция „Сияние“ Николай Попов, който е финансирал формацията си два пъти с по 5000 евро.

Има и едно дарение на кандидат от „Синя България“.