09.08.2026 | 17:57

Ето го съпруга на външната министърка Велислава Петрова

Милионерът Иван Чамов работи като висш мениджър в швейцарска компания за киберсигурност в Цюрих

Външната министърка Велислава Петрова-Чамова е омъжена за милионера Иван Чамов, който работи като висш мениджър в швейцарска компания за киберсигурност в Цюрих.

Иван притежава престижни дипломи от водещи световни университети като Масачузетския технологичен институт и Кеймбриджкия университет. Съпругата му също има докторска степен по вирусология и патентован метод за генетичен анализ от 2019 г. Нейното образование обаче няма общо с дипломацията, което прави назначението ѝ в кабинета на премиера Румен Радев изключително спорно. Семейство Чамови развива мащабен бизнес с проектиране на кабелни мрежи, а Иван е наследил и рекламната агенция на покойната си майка.

Иван Чамов пътува почти всеки уикенд до София, където помага в компаниите на своя баща Георги Чамов. Поради зачестилите скандали и критики към външнополитическите ѝ изяви, позицията на Велислава Петрова-Чамова в правителството е сериозно разклатена. Премиерът Румен Радев и началникът на кабинета Николай Копринков вече подготвят нейната смяна към края на годината. Публична критика към министърката отправи и вицепрезидентът Илияна Йотова в телевизионно интервю. Поради отказания достъп до премиера, Петрова-Чамова вече търси бъдеща реализация в международни организации с централи в Швейцария.

За основен претендент за поста на външен министър се спряга Димитър Гърдев, подкрепян от „Прогресивна България“. Димитър Гърдев е бивш депутат от „Има такъв народ“ и признат експерт по международни отношения с богат опит в Близкия изток. В същото време атаките срещу семейството от страна на лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов продължават, но Чамови ги определят като нелепи клевети. Очаква се рокадата във външното министерство да бъде извършена чрез подаване на доброволна оставка, за да се избегне излишен политически трус в правителството.

Източник: Уикенд