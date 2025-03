Европа започва да се превъоръжава

Срещата на европейските лидери в Лондон приключи след около 2 часа преговори. „Нужно е превъоръжаване на Европа. Проведохме добра и откровена дискусия, обсъждайки какво е нужно на Украйна, коментира след срещата председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен.

„Украйна се нуждае от комплексни гаранции за сигурност, които да поддържат нейните икономически и военни позици“, каза фон дер Лайен,цитира от БТА.

На въпрос какво послание отпраща на САЩ, тя каза: „Ние сме готови да защитаваме с вас демокрацията и върховенството на закона и че не може да се нахлува в чужда територия … да се плаши съседа или да се мени границата със сила“. Тя заяви, че европейците трябва да превърнат Украйна в „стоманен таралеж, непревземаем от потенциални окупатори“. Британските медии напомнят, че преди няколко дни същия образ е използвал бившият британски премиер Борис Джонсън.

След срещата Володимир Зеленски отлетя с хеликоптер за среща с крал Чарлз III в двореца Сандрингъм.

В X Доналд Туск написа: „Европа се събуди и сега говори в един глас да поддържа Украйна, нуждата от тяхно трансатлантическо сътрудничество и укрепване на източната граница“.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е много доволен от заявките, че разходите за въоръжаване ще се увеличат. Той похвали Тръмп: Много пъти разговарях с президента Тръмп. Той е добър приятел. Работи заедно вече 8 години. И сега активно взаимодействаме. И както много пъти е казвал – той напълно одобрява и подкрепя член 5 от Договора за НАТО“.

Британският премиер Киър Стармър съобщи на пресконференция, че Великобритания отпуска към кредита от 2.2 млрд . лири, обявен вчера, добавя и 1.6 млрд експортно финансиране за Украйна. „Това ще позволи на Украйна да купи 5000 ПВО ракети, които се произвеждат в Белфаст, създавайки работни места в нашия блестящ отбранителен сектор“, каза Стармър. Той добави, че ще бъде създадена Коалиция на желаещите страни да пратят миротворци в Украйна. За заема от 2.2 млрд. лири се разбра, че ще бъде отпуснат на три транша и ще бъде изплащан от замразените руски активи.

„Великобритания е готова да поддържа коалицията с ботуши на сушата и със самолети във въздуха, заедно с другите“, каза Стармър.

Британският премиер заяви, че се предвижда и нова среща с Тръмп, за да се обсъдят детайлите за мирния план за Украйна. „Не може да приемем слабо споразумение, подобно на Минските, което Русия с лекота да наруши“, каза той.

Още преди срещата премиерът Стармър заяви, че Великобритания и Франция заедно с Украйна работят върху мирен план, който ще бъде представен на САЩ. Той допълни, че след обсъждане с украинския президент Володимир Зеленски и френския президент Еманюел Макрон е постигнато съгласие, че Великобритания, Франция и „може би още една или две страни“ ще работят заедно с Киев, за да спрат войната. След това съгласуваният план за устойчив мир ще бъде представен на САЩ.

Стармър посочи три условия за устойчив мир – подкрепа от САЩ, гаранции за безопасност от европейски страни и силна Украйна, въоръжена достатъчно, че да може да се отбранява срещу ново руско нахлуване.

Стармър твърди, че гаранциите за сигурност от САЩ се обект на „интензивни дискусии“, пише The Guardian.

На срещата по въпросите на войната в Украйна бяха поканени редица лидери на западни държави. Присъстваха външният министър на Турция Хакан Фидан, председателят на Европейския съвет Антониу Кошта, италианската министър-председателка Джорджа Мелони, френският президент Еманюел Макрон и лидерите на Германия, Дания, Норвегия, Полша, Канада, Финландия и Румъния. Не присъстваха прибалтийските страни, които изразиха предните дни недоволство, че са пренебрегнати.

Срещата бе свикана след провала на преговорите между Зеленски и американския президент Доналд Тръмп.

В Лондон Зеленски бе посрещнат от много хора с украински знамена по улиците.

Polish PM Donald Tusk, speaking before his flight to London for the European Ukraine summit:

“500 million Europeans are asking 300 million Americans to defend them against 140 million Russians. […] Europe today lacks the belief that we are truly a global force.” pic.twitter.com/qevKZyyW8Q

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 2, 2025