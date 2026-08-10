10.08.2026 | 21:39

Еврото изрита кеша

70 на сто от сделките в София с кредит, в Бургас предлагането повече от търсенето

С влизането на 1 януари 2026 година на еврото като официална валута у нас броят на сделките значително се сви. Това показва анализ на агенции за недвижими имоти на база вписаните продажби, ипотеките и започнатите жилищни единици, пише „Телеграф“.

През първата половина на тази година покупките на имоти са с 16,8 на сто по-малко спрямо същия период на 2025 г. Това се дължи и на факта, че хората с готови пари вече са ги инвестирали в имоти преди влизането на еврото и в момента купувачи са основно хора, които имат нужда от дом. В същото време за този период е започнат строежът на 19 106 жилищни единици, 22,7% от вписаните продажби за същия период. Спрямо миналата година увеличението е около 35%. Това показва, че предлагането ще достигне пазара през следващите години, нараства значително на фона на по-ниската активност.

Градове

В София близо 70 на сто от продажбите са с ипотеки, а във Варна са 54 на сто.

В столицата през първите 6 месеца има започнати 4871 жилища, което е малко под 30 на сто от сделките, но са с 67 на сто повече на годишна база. Офертите за жилищни имоти за последните 6 месеца растат с 14%, сочат данните на брокерите. Сходна е ситуацията и във Варна. Започнатите жилища са 1616, което е около една трета от сделките. На годишна база има увеличение на строителството с 11 на сто, а предлагането на имоти е нараснало за последните 6 месеца с 6%.

Ипотеките в Пловдив са 46,2% от продажбите. Над 3500 са започнатите нови жилища, което е с 47 на сто повече спрямо предходната година. Предлагането на имоти пък е с незначителен ръст за последните шест месеца спрямо предходната година.

На морето

От анализа става ясно, че Бургас се откроява от останалите големи градове с това, че започнатото ново строителство надхвърля търсенето в района. През първите шест месеца на тази година са стартирани проекти за 3480 нови жилища, което е 104% повече от продажбите през периода. Офертите за жилищни имоти за последните 6 месеца растат с 16%.

Несебър пък се характеризира с ниско ипотечно участие и силно инвестиционно търсене. Купените с ипотека имоти са едва 13 на сто от продадените.