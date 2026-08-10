10.08.2026 | 15:07
Олеся Илашчук: Украйна не е насочвала умишлено дрон към България
Според Иван Демерджиев се касае за украински дрон, който не е боен

Украйна не е насочвала умишлено безпилотни летателни апарати към България, каза посланикът на Украйна в България Олеся Илашчук на среща с министъра на външните работи Велислава Петрова, съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Посланикът изрази дълбока загриженост във връзка със случилото се и потвърди готовността на украинската страна да окаже пълно съдействие за изясняването на всички обстоятелства по случая, допълват от МВнР.

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