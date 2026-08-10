Олеся Илашчук: Украйна не е насочвала умишлено дрон към България

Съвместно с Министерството на отбраната Министерството на вътрешните работи е поело охраната на цялата територия, където на 8 август украински дрон наруши българското въздушно пространство и падна на 200 метра от бившия контролно-пропускателен пункт между България и Румъния при Кардам.

Набелязани са критични точки, които са обезпечени допълнително, заяви в Пловдив министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му са доставени антидрон системи, с които разполага ведомството, и е направено необходимото, за да няма повторение на инцидента.

Според Демерджиев се касае за украински дрон, който не е боен, а е предназначен да работи с други дронове.

Използваме ресурси и информация на партньорите ни, за да изясним ситуацията цялостно. Водят се и разговори България да получи възможно най-бързо надеждни антидрон системи, които да бъдат разположени по цялата граница. В момента има ограничен брой с ограничени възможности, каза министърът.

Тези, които са най-гласовити и питат какво се случва, години наред не подсигуриха тези антидрон системи, коментира Демерджиев и допълни, че за три месеца не може да се наваксат години бездействие.

На 8 август дрон навлезе във въздушно ни пространство и се взриви на 100 м навътре в българската граница от посока Румъния. Това съобщи премиерът Румен Радев след заседание на Съвета по сигурността към Министерски съвет. Тогава министърът на отбраната Димитър Стоянов увери, че е засилена охраната на въздушното ни пространство.