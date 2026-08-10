10.08.2026 | 18:26

Издевателствата над убития в Пловдив и казусът със съдията

Интервюто на Петко Минев вероятно ще бъде използвано от адвокатите на децата-убийци да поискат отвод от делото, с претенции, че е нарушил закона

Съдия Петко Минев от Окръжния съд в Пловдив даде интервю за Нова телевизия, в което разкри подробности за жестокото убийство в Пловдив миналата седмица.

В петък той допусна медии в съдебната зала, да чуят определението за задържане под стража и за деянието на петима тинейджъри. Поради това беше упрекнат, че е нарушил закона, който изисква дело с непълнолетни да се гледа при закрити врати. Съдията поясни, че това изискване е за самото гледане на делото, и законът е бил спазен – то е било при закрити врати. Но съдебните решения и определения са публични.

„Точно тази публичност дава възможност на обществото да се информира за дейността на съда и за това какво становище взима по даден конкретен казус, било то медиен или не, защото обществото трябва да знае какво се е случило“, поясни в интервюто съдия Петко Минев. Той разкри и

подробности за убийството:

– Жертвата не е имала здраво място по тялото. Мъжът е бит и измъван в продължение на почти един час.

– Съдията подчертава, че в 20-годишната си практика не е виждал такова нещо, а е гледал много дела за убийства.

– Тинейджърите са се опитали да изрежат върху ръката на жертвата свастика, но не са успели поради обилно кръвотечение.

– След като черепът му е счупен са гасили цигари в раната, като в пепелник. След това са гасили фасове и по дланите и други части на тялото.

– С два колана са го душили със сила. След това го обърнали по корем и го налагали с коланите

– След ритник в устата му казали, че няма да си търси жена, а ще си тъърси зъбите

– Извадили са дезодорант и са пръскали в раните, шегувайки се, че ще го дезинфекцират

– Унижавали са мъжкото му достойнство; казвали са, че ще го кастрират на място; опитали са със запалка да горят едно от ушите му

– Извадили знаме със свастика и си направили снимка като семейна за спомен, а долу пред тях лежи „трофеят“

– Подигравали се с мъжа, че има елементарен евтин смартфон и са го счупили с чук.

– Бил е подмамен за среща след чат със 17-годишна от групата, обявен за педофил и подложен на побой. (Бел. ред. – според закона за педофилия се смята контакт на възрастен с лице до 13 години включително, а възрастният трябва да е над 18 и да е най-малко 5 години по-възрастен).

Съдията се ограничи с материалите по делото и отпращаше въпросите за други съучастници и други доказателства към прокуратурата, която ръководи разследването.

Това интервю вероятно ще бъде използвано от адвокатите

на извършителите да поискат отвод на съдията, с претенции, че е нарушил закона. Но дори да дадат делото на друг съдия, разказаното от съдия Минев е от изключителна важност за цялото общество, за да разкрие картината какви явления и индивиди се развиват в България. Подробностите по това дело трябва нашироко да се съобщават и дискутират, защото с такива случаи се коват законите и се взимат мерки за противодействие.

Сегашният закон за предумишлено убийство е от 15 до 20 години затвор или доживотна, или доживотна без право на замяна. Съдия Минев подчерта, че има и грабеж – ограбили са парите на жертвата (бел. ред. – 3 до 10 години по НК).

За малолетни от 14 до 16 срокът на присъдата за убийство се намалява на 3 до 10 години. За непълнолетни от 16 до 18 години срокът се намалява на 5 до 12 години. Съдията поясни, че ако бъдат осъдени, момчетата до навършване на пълнолетие ще бъдат в поправителен дом в Бойчиновци, а момичетата ще бъдат в затворническо общежитие към затвора в Сливен.

e-vestnik.bg