Габриела Наплатанова е новият председател на СЕМ

Изборът ѝ премина на фона на напрежение и словесни сблъсъци между членовете на регулатора

Габриела Наплатанова е новият председател на Съвета за електронни медии (СЕМ). Тя беше избрана на поста с четири гласа „за“ и един „въздържал се“, след като мандатът на досегашния председател Симона Велева изтече. Наплатанова ще ръководи медийния регулатор до април 2027 г.

По време на заседанието възникна напрежение между членовете на съвета. Основните словесни сблъсъци бяха между Симона Велева и Галина Георгиева.

СЕМ се състои от петима членове с шестгодишен мандат – трима от парламентарната квота и двама от президентската. Наплатанова влезе в съвета през май 2022 г. с указ на президента Румен Радев. Втората квота на държавния глава в момента се попълва от Къдринка Къдринова, която беше назначена през септември 2024 г.

Новият председател започва телевизионната си кариера през 1997 г. в Нова телевизия, а от 2000 г. е част от новинарския екип на bTV. През годините отразява вътрешна и външна политика, теми от сектор сигурност и отбрана, както и въоръжени конфликти в Ирак, Афганистан и на Балканите.

Наплатанова е автор на документални филми за НАТО, киберсигурността и бежанците. Тя е доктор по национална сигурност и има специализации в САЩ и в Европейския център за сигурност „Джордж Маршал“. Председателят на СЕМ представлява регулатора, ръководи заседанията, поддържа връзка с държавните органи и издава наказателни постановления при нарушения.