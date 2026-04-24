Заплашват главния секретар на МВР (видео)

Главният секретар на МВР Георги Кандев разкри, че е подложен на външен натиск. По думите му, в заверата са замесени както хора от криминалния контингент, така и бивши служители на високи постове във вътрешното министерство.

Във видеообръщение, публикувано във „Фейсбук“, Кандев заяви:

„Вчера и аз получих своето съобщение. Да се прибера! Тези, които дълго време са разчитали на мълчание и подчинение, отново пробват същия подход – със същите думи и същата арогантност. Натиск, който разчита на страх и навик. Не и този път! Не приех да съм главен секретар, за да се прибирам. Не съм тук, за да се подчинявам на заплахи и задкулисни игри. Тук съм, за да работя по начина, който видяхте през последните два месеца.“

След това главният секретар обясни и какво точно се е случило:

„Казвам ви всичко това, защото вчера, четири дни след изборите, получих няколко обаждания. В рамките на 10 минути от скрити номера в едно от мобилните приложения ми съобщиха, че докато водим този разговор, лице , с прякор „Картофа“, заедно с негови приближени, дават фалшиви показания срещу мен в Софийската градска прокуратура. Казаха ми, че са организирани от бивш ръководител в Министерството на вътрешните работи с малко име „Светльо“. Каква е целта им ли – може би да ми припишат нещо нередно, което не съм извършил и да се опитат да ме накарат да отстъпя.“

В заключение Кандев се обърна към прокуратурата:

„Като служител на МВР и гражданин отправям въпрос към Софийската градска прокуратура – вярно ли е, че вчера осъждани и криминално проявени лица са давали показания срещу мен? Кои са кукловодите в този сценарий? Защо сега? Няма да следвам техния модел. Мълчанието не е опция. Няма да се прибера.“

Само преди дни служебният премиер Андрей Гюров съобщи в профила си във „Фейсбук“, че прокуратурата е започнала проверки срещу него, министри и главния секретар на МВР.

„Скъпи сънародници, Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР. По сигнали от жълти медии. Докато ние сме работили по сигналите на гражданите, прокуратурата е действала по сигналите на бухалките. И аз питам: Кой го разпореди? Защо сега? И какво иска да постигне?“, написа тогава Гюров.

Нито премиерът, нито прокуратурата обаче казаха срещу кого и какви точно сигнали се проверят. По данни на „Сега“ сигналите са срещу Гюров, вътрешния министър Емил Дечев, правосъдния Андрей Янкулов, транспортния Корман Исмаилов, главния секретар на МВР Георги Кандев.

Единствено Кандев реагира след премиерския пост във „Фейсбук“. „Да, разпитваха ме. Да, проверяват ме. Но това не ме плаши. Защото оценката за работата ни не се пише от търговците на бюлетини. Тя се пише от хората. От вас. Съвестта ми е чиста. Спя спокойно. Защото знам, че действията ми бяха и продължават да бъдат единствено в интерес на всички български граждани“, посочи тогава Кандев.

Около час след днешното изявление на главния секретар на МВР второ публично обръщение направи и министър-председателят Андрей Гюров. Също чрез видео във „Фейсбук“ служебният премиер заяви:

„В ход е позорен опит за реванш! След като спряхме похищенията срещу демокрацията, след като хванахме милиони евро, преди да се превърнат в атака срещу изборите, е задействан заговор срещу Георги Кандев. Докладват ми, че в тази наказателна акция са замесени бивш началник в МВР и бизнесмен с прякор Картофа. Това е отмъщение. И предупреждение – към всеки, който си позволи да работи смело и по закон. Вендетата се разиграва в Градската прокуратура на Емилия Русинова – спътница на Петьо Еврото, покровителка на депутатски имунитети и обвинителка на служебното правителство. Искам да кажа ясно на всички джуджета, които се прегрупират, на всички “зеленчуци“, които ще бъдат активирани, на всички политици, които се страхуват, че Кандев ще остане в МВР: Виждаме ви! И цяла България ви вижда. Аз и цялото служебно правителство стоим твърдо зад главния секретар на МВР. И всеки честен гражданин ще застане също. Не сме уплашени и сме повече от вас!“

Специално Кандев беше разпитван и още един път преди изборите – по сигнала на бившия вътрешен министър и настоящ депутат на Делян Пеевски Калин Стоянов, че има натиск и ще има арести на кметове в Кърджалийско. „Питаха ме дали познавам Иван Демерджиев и дали съм се срещал с него. Отговорих, че го познавам, но че не съм го виждал“, каза по онова време Кандев.

Само преди дни президентът Илияна Йотова заяви, че би подкрепила настоящия главен секретар на МВР Георги Кандев да продължи работата си на този пост.

„Аз бих дала шанс на главния секретар на МВР Георги Кандев. Давам му висока оценка, макар да е временно изпълняващ. Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да продължи работата си“, коментира Йотова пред журналисти. Президентът натърти, че решението кой да е на този пост ще се вземе обаче единствено от новия вътрешен министър и новото правителство.