13.08.2026 | 20:34
ГЕРБ удари Васил Терзиев през „Евровизия“ в Бургас, убеден е Кирил Петков
"От ГЕРБ се радват все едно са спечелили местните избори"

Бившият лидер на ПП Кирил Петков съзря политическа намеса в избора на града-домакин на „Евровизия“. Според него ГЕРБ и ПБ се уплашили кметът Терзиев да не получи възможност да организира голямо европейско събитие, което да се отрази на изборите в София догодина.

Ето и неговото мнение:

Ей, голяма радост настана сред гербаджиите. Не толкова защото Евровизия ще бъде в Бургас, а защото няма да е в София при Васил Терзиев. Постове, възторг… човек да си помисли, че са спечелили следващите местни избори.

Но по-интересният въпрос е: кой имаше решаващия глас?

Стигаме до генералния директор на БНТ Миле

А интересът е ясен: Васил Терзиев да не получи възможност да организира голямо европейско събитие в София точно преди местните избори. Ако столицата беше направила Евровизия така, както се справи с Джиро д’Италия – модерно, европейски и с международна видимост – позитивите за кмета щяха да бъдат очевидни.

И така Бургас спечели. Аз харесвам Бургас и му пожелавам успех. Надявам се да представи България блестящо.
Но днешният ден показа и нещо друго: когато става дума за свободни, проевропейски кметове, изглежда ГЕРБ и ПБ откриха още нещо общо помежду си – готовността да работят заедно срещу тях.

Дара е от Варна и очакваше събитието да бъде в София. Очевидно г-жа Милотинова, ПБ и ГЕРБ имаха друга идея“.

на Милотинова и до един уж „независим“ вот, който трудно може да бъде разглеждан извън политическия контекст и задкулисната подкрепа за това решение от страна на сегашното правителство.

За съжаление, дори Евровизия попадна в дребните сметки на голямата политика. Не твърдя, че ГЕРБ и „Прогресивна България“ координират всяка стъпка, но когато интересите съвпадат толкова удобно, резултатът говори сам.

 

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