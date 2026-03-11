Христо Стоичков ще развива футбола в Гърция

Легендата на българския футбол Христо Стоичков се включи в ролята си на посланик на ФИФА в официалното представяне на програмата „Футбол в училищата“ в Гърция.

Проектът има за цел да свърже образованието с ценностите и идеалите на спорта, вдъхновявайки младото поколение. По време на откриването Стоичков предаде специални поздрави от президента на ФИФА Джани Инфантино, който е и основен инициатор на проекта. Камата подчерта, че футболът е уникално средство за възпитание и вдъхновение за децата, като помага за изграждането на важни житейски умения.

Първият ден от събитието премина под знака на технологичното обучение и практическите занимания. Бе представено специално приложение, което учителите ще използват за организиране на дейностите в училищата. В събитието се включиха представители на Гръцката футболна федерация, Министерството на образованието и спорта на Гърция, както и експерти от ФИФА.

През настоящата учебна година проектът ще тръгне пилотно в 41 училища в различни региони на Гърция, включително островите Итака, Милос, Родос, Хиос, Крит, както и в областите Тесалия и Пела. Учителите по физическо възпитание в тези училища ще получат специализирана подготовка, спортна екипировка и образователни материали, осигурени от футболната федерация на Гърция.