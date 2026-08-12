12.08.2026 | 13:21

Иван Демерджиев пита прокуратурата защо дело за милиони още стои на трупчета

Новата наблюдаваща прокурорка е възлагала предимно незначителни справки по делото, а на въпроси за хода на производството отговаряла, че иска да я оставят на мира

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев сезира временно изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова във връзка със забавяне на работата по дело, свързано с пътното строителство, направени авансови плащания и т. нар. „инхаус“ процедури на стойност десетки милиони евро. Това съобщи пресцентърът на МВР. Демерджиев настоява Стефанова да вземе мерки, за да се ускори работата по случая.

Уточнява се, че разследването е започнало през 2022 г. и е свързано със строителството на международния път Е-79 в участъка между Монтана и Видин. Авансовото плащане е извършено през 2020 г., а към този момент строителство няма.

По разследването работи ГДБОП.

„Смяна на наблюдаващия прокурор, забавяне при работата по разследването, липса на ясни перспективи за негово приключване са само част от притесненията, които министър Демерджиев изразява“, гласи съобщението. Обръща се и внимание, че няма привлечени обвиняеми по делото.

Според публикации по „инхаус“ процедурата са платени авансово 76 млн. лв., а участъкът от международния път Е-79 – 15 км между селата Ружинци и Белотинци, така и не е построен.

Първоначално делото е било разпределено на прокурора Ивайло Занев, който преди да бъде сменен, наблюдаваше и делото за източените по аналогична схема милиони за строителството на „Хемус“. Миналата година обаче и делото за тази пътна отсечка е било разпределено на друг прокурор. Според информация на сайта Mediapool новата наблюдаваща прокурорка е възлагала предимно незначителни справки, а на въпроси за хода на производството отговаряла, че иска да я оставят на мира.