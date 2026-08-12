Митрофанова поиска България да възстанови нормалния диалог с Русия

България и Русия трябва поне да възобновят нормалния диалог, но досега с новото правителство на страната не сме имали никакви контакти. Това заяви руският посланик в София Елеонора Митрофанова, отговаряйки на въпрос на руската информационна агенция ТАСС за двустранните отношения през първите 100 дни на новия кабинет, оглавен от Румен Радев.

Дипломат №1 на Москва в София изтъкна, че променената реторика спрямо Русия от страна на България, има голямо значение.

„България действа, така да се каже, досатъчно самостоятелно по отношение на последните санкции, планирани срещу нашия патриарх Кирил и основателя на „Лукойл“ Вагит Алекперов, което също е важен въпрос. Парламентът промени законодателството, регулиращо дейността на „Лукойл“ в България. Всичко това са наистина положителни знаци, но, повтарям, възможностите на българското правителство са точно в рамките на насоките на НАТО и ЕС“, добави Митрофанова.

По думите й Москва не трябва да очаква много в развитието на двустранните отношения, но минимумът, който е необходим, е възстановяването на нормалния двустранен диалог.

„Ненормално е да имаш посолство, но на практика да нямаш никакви контакти с правителството. За съжаление не знаем какви са плановете на правителството за това, но се надяваме на положителни промени“, заключи посланичката на Русия в България.

Преди дни директорът на Втори европейски департамент на руското МВнР Юрий Пилипсон заяви в интервю за ТАСС, че реториката на София по отношение на Русия и войната в Украйна е станала по-сдържана и е придобила „рационални елементи“ след идването на власт на новото българско правителство, ръководено от бившия президент Румен Радев.

По думите му Москва отчита като положителни сигналите от София, свързани с поставянето на българските национални интереси на преден план. Пилипсон посочи като пример призивите Европейският съюз да преразгледа настоящия си курс по отношение на войната, предупрежденията за риска от опити за военна победа над Русия и необходимостта от търсене на дипломатическо решение.

Въпреки положителната оценка на промяната в реториката на София Пилипсон предупреди, че е твърде рано да се говори за възобновяване на взаимноизгодното руско-българско сътрудничество.