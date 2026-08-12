12.08.2026 | 10:57

Единият от арестуваните тийнейджъри за боя над непалците е бил на убийството в Пловдив

Присъствието му на смъртоносния побой над Георги Кузев е установено по оперативен път, обяви прокуратурата

Единият от младежите, задържани сега за побоя на непалците, е присъствал на жестокото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив. Това обявиха на брифинг от прокуратурата в Пловдив.

“Причината – няма рационална и каквато и да било житейска логика. Нападението над непалските граждани е абсолютно безпричинно, без конфронтация, без използване на нападки или каквото и да било от страна на пострадалите, което да провокира такова брутално нападение”, коментираха от прокуратурата.

Задържаните са се възползвали от правото си, привлечени в качеството на обвиняеми, да не дават обяснения. В това число не са изразили съжаление или нещо друго, обясниха от прокуратурата.

Предстои в рамките на днешния работен ден да бъде внесено в Районния съд искане за постоянно задържане под стража от страна на наблюдаващия прокурор.

Ден по-рано стана ясно, че двама младежи на 17 и 18 години са арестувани заради побой над двама непалски граждани. В телефона на единия младеж е имало видеозапис. Още във вторник прокуратурата обяви, че задържаните са контактували с група, обвинена за убийството на Кузев.