Иван Демерджиев за кмета на Кърджали: КОЙ си изпусна нервите?

„Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн се опитал да нахлуе с група Новоначалци в полицията след арести за купуване на гласове в Кърджалийско. Дали кметът Мюмюн не е в паника, понеже няма да може да изпълни квотата си? А тази квота е изпълнима само чрез купуване на гласове и грозен натиск върху хората“, написа Иван Демерджиев в своя публикация във „Фейсбук“.
В своя пост Демерджиев твърди, че кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е направил опит да нахлуе в сградата на полицията, придружен от група свои поддръжници, след извършените арести.
Според него, това поведение поставя сериозни въпроси относно политическото напрежение и натиска в региона.
„Време е Кърджали да се изправи срещу страха. Готови сме, можем и ще успеем! Заедно можем да се отърсим от дългогодишния натиск, произвол и мачкане! Заедно можем да постигнем достойно бъдеше за децата си в просперираща държава! И вярвам, че ще го направим!“
Демерджиев отправи и призив към жителите на Кърджали да се противопоставят на страха и дългогодишния натиск. Според него, чрез обединение гражданите могат да се освободят от натиска и да изградят по-добро бъдеще за своите деца в една по-справедлива и просперираща държава.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране