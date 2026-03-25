КОЙ се опитва да подмени вота в Кърджали?

Стотици автобуси се готвят да тръгнат от Турция. Безплатната екскурзия като контролиран вот!
За пореден път хиляди хора с български произход ще бъдат докарани с обещание да видят близки и роднини, като междувременно пуснат правилната бюлетина – за санкционирания по закона „Магнитски“!
Секциите в Турция бяха затворени, за да не се отчете истинския глас на нашите сънародници там, но тези от тях, които са готови да продадат честта и гласа си, ще бъдат докарани да гласуват в Кърджали.
Няма Ново начало в тези практики, те са добре познати, но тук мащабът е впечатляващ. След като по негова команда парламентът ограничи правото на вот на сънародниците ни в Турция и извън ЕС, сега КОЙ се възползва от това.
Очаквано, но все така разочароващо. Кърджали има право да избере своите народни представители честно и свободно.
Сънародниците ни в Турция имат право свободно да отидат до избирателната секция и да пуснат своята бюлетина. Сега този шанс им е отнет – броят на секциите е ограничен. И остават автобусите, щедро предплатени от Делян Пеевски с нашите пари …
