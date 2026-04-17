17.04.2026 | 20:51

Костадинов лъже, че ТОЙ е подал сигнала срещу Гюров в прокуратурата (документ)

Страхил Ангелов го призова да публикува входящия номер на документа

Кой подаде сигнал в прокуратурата срещу служебния премиер Андрей Гюров заради подписаното 10-годишно споразумение за сигурност с Украйна? Този въпрос предизвика скандал между лидера на партия „Възраждане“ Костадин Костадинов и бившия депутат от БСП Страхил Ангелов.

След като министър-преседателят съобщи за започналата проверка, Костадинов веднага обяви, че тя е по негов сигнал, подаден преди няколко седмици. „Това, което е направил Гюров е престъпление, той няма право на това. Освен всичко друго, го е направил без знанието на Народното събрание. Аз не вярвам, че прокуратурата или ДАНС ще направят нещо, защото нашата страна няма независимост във външната си политика, но само това мога да направя на този етап“, каза Костадинов.

Минути по-късно Страхил Ангелов го обяви за нагъл лъжец:

„ИНТЕРЕСНО КАК КОСТАДИНОВ Е ПОДАЛ СИГНАЛА СРЕЩУ ГЮРОВ, А ТОЙ МИ Е В ДЖОБА?

Я сега и той да публикува това, което твърди, че е подал! РЕДНО Е! ЕТО АЗ РАЗПОЛАГАМ С ВХОДЯЩ НОМЕР, А НЕГОВИЯТ КЪДЕ Е?

Не беше редно Костадинов да обявява, че той е дал Гюров на прокурора. Най-малкото, защото не е така, т.е. ЛЪЖЕ!“

Очевидно в последния ден на предизборната кампания трагикомичният вожд на „Възраждане“ е решил да си направил пиар с чужда акция. Опитът му обаче се оказа неуспешен.