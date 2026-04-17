17.04.2026 | 15:29

Пиар на ГЕРБ забъркан в саботажа с ТИР-а в тунел „Витиня“

Вътрешният министър е убеден, че инцидентът е политическа провокация на партията на Бойко Борисов

Пиар на ГЕРБ се оказа главно действащо лице в скандала от 13 април с уж закъсалия ТИР във „Витиня“. Тогава камион с плевенска регистрация затапи нарочно тунела в посока София, което образува километрична опашка в празничния ден. Пристигналите на място полицаи установяват, че ТИР-ът е напълно изправен и годен за движение. Шофьорът обаче отказва да го премести от двете ленти на платното с оправданието, че чака „помощ от Кнежа“.

Вътрешният министър Емил Дечев днес внесе повече яснота защо смята, че мистериозният инцидент на Великден в действителност е политическа провокация. „Заедно с шофьора е имало и пътник, който веднага с пристигането на полицаите вади телефона и започва да ги снима как разговорят, какво казват и прочие. Изведнъж много бързо се появява и пиар на парламентарно представена партия, която участва на изборите на 19 април. Той започва да прави коментари на висок глас: „Ето виждате ли как се справя новото правителство..“, Не можете да се справите със ситуацията“ и други подобни“, разказва Дечев.

Според неофициална информация, мистериозният пиар е Никола Николов, който от години координира връзките с медиите на ГЕРБ. В последното редовно правителство той дори беше началник на кабинета на премиера Росен Желязков. Николов е от Исперих и за Великден е бил при семейството си.

Именно абсурдното поведение на упражняващия си в пиар служител на Бойко Борисов даде основание на МВР да твърди, че блокирането на тунела на 13 април предизборна акция на ГЕРБ.

Вътрешният министър е категоричен, че случката е провокация, защото пътната помощ е до авариралия камион през цялото време. Шофьорът обаче отказва да я приеме и вместо това чака помощ от Кнежа, която щяла да дойде „след 2 часа“.

Собственик на камиона е активистът на ГЕРБ от Кнежа Румен Драмалиев.