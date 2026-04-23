23.04.2026 | 23:50

„Левски“ с нов собственик? Милиардер влиза на „Герена“

Името му се свързва и с марината в Созопол

Атанас Бостанджиев (вдясно)

Привържениците на „Левски“ са в очакване на развръзка по една от най-важните теми за бъдещето на клуба – дали ще има нов собственик и какво би означавало това за отбора, стадиона и дългосрочната стабилност. Името, което все по-настойчиво се свързва със сините, е това на милиардера Атанас Бостанджиев, който е роден и е израснал в Бургас, а семейството му сега живее в баровския лондонски квартал Челси.

Името на Бостанджиев се свързва с марината в Созопол, като по последни проекти иска да вдига в курорта луксозен комплекс и ново пристанище.

Пловдивският вестник „Марица“ съобщава, че столичният клуб ще обяви името на новия собственик, като според изданието всички пътища водят към Атанас Бостанджиев. В сайта на „Левски“ Наско Сираков все още фигурира като мажоритарен собственик, а ръководството посочва, че ще информира официално при наличие на съществени промени. Очаква се в скорошна развръзка.

За синята общност въпросът не е само кой влиза в клуба, а с каква визия идва, каква финансова устойчивост може да осигури и дали ще има капацитет да превърне „Левски“ в по-силен и по-модерен футболен проект.

Атанас Бостанджиев е сред най-известните млади български бизнесмени. Gemcorp, чийто основател и главен изпълнителен директор е той, представя себе си като мениджър на активи, фокусиран върху развиващите се пазари, а в последни корпоративни материали се посочва, че от създаването й през 2014 г. е инвестирал над 9 млрд. долара. Компанията отбелязва и присъствие на различни пазари, а Бостанджиев е представен като нейно водещо лице.

Името му отдавна се свързва с „Левски“. Официалният сайт на клуба пази съобщение от 2012 г. за сътрудничество с VTB Capital, в което именно Атанас Бостанджиев коментира партньорството. Това придава допълнителна тежест на сегашните спекулации, защото не става дума за човек без предишен допир с клуба. Преди 15-ита години той споделя в интервю, че е запален фен на „сините“ и от София, и от Лондон.

За сините обаче най-важният въпрос е друг. Ако „Левски“ наистина влиза в нов етап, това трябва да означава не просто смяна на имена на върха, а реален план. Клуб като „Левски“ има нужда от хоризонт, от последователност и от усещане, че всяка следваща крачка е част от голямата картина. Затова и всяка тема за собствеността се възприема не като суха корпоративна сделка, а като пряко отражение върху живота на отбора.

Агенция Bloomberg съобщава, че компанията на милиардера от Бургас е инвестирала близо 2 млрд. долара за изграждане на петролна рафинерия в Кабинда, Ангола. Притежава и 90% дял в новооткритата рафинерия, пише „Марица“.

Изданието припомня, че още преди няколко седмици Наско Сираков е получил банкова гаранция за 80 милиона евро от Лондон за покупка на Левски. Предвижда се инвестиция от 120 милиона евро в нов стадион.