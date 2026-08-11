11.08.2026 | 14:41

Майка наби детето си на плажа, арестуваха я и може да отиде в затвора

Свидетелка повикала полицията, двамата родители били задържани, а прокуратурата разпоредила детето да остане под лекарско наблюдение

Шестгодишно момче е настанено в детската болница „Караманданео“ в Патра по прокурорско разпореждане, след като свидетелка съобщила в полицията, че видяла майката да го удря на плаж в община Айялея в Пелопонес. Инцидентът е станал в понеделник, 10 август, пред други посетители на плажа. Жената, подала сигнала, заявила пред органите на реда, че майката е ударила силно детето. След обаждането полицейски служители пристигнали на място и отвели двамата родители.

Случаят стигнал до прокуратурата, която разпоредила 6-годишното момче да бъде преместено в „Караманданео“. Детето остава под лекарско наблюдение, докато компетентните органи изясняват обстоятелствата около случилото се. Според гръцката телевизия ANT1 здравословното му състояние не предизвиква тревога. Не са огласени подробности за установени травми или за продължителността на престоя му в лечебното заведение.

Сигналът е подаден от жена, която се намирала на същия плаж и станала свидетел на случилото се. По информация на гръцки издания тя не се ограничила само с телефонното обаждане, а подала и жалба срещу майката. Намесата ѝ довела до пристигането на полицейски екип и последвалото отвеждане на родителите. Публични данни за самоличността на семейството и за причината, предшествала инцидента, не са оповестени.

Случаят е станал на обществено място и именно присъствието на свидетел е довело до незабавен сигнал към органите на реда. Това е позволило на полицията да реагира още същия ден. След действията на служителите майката и бащата били задържани, докато казусът бъде предаден на компетентните власти. Kathimerini съобщава, че впоследствие двамата са освободени до разглеждането на случая от съда.

Гръцките източници не съобщават за допълнителни ограничителни мерки спрямо родителите. Към момента няма публични данни дали са разпитани други плажуващи, които са присъствали на мястото. Информацията от различните гръцки издания съвпада по основната последователност на събитията. Сигналът идва от очевидец, полицията отвежда родителите, а прокуратурата разпорежда детето да бъде настанено в болница.

Момчето остава в „Караманданео“, докато институциите преценят следващите действия по случая. Не е публикувана информация кога детето ще бъде изписано и при кого ще остане след напускането на болницата. Родителите вече са на свобода и предстои съдебното развитие на казуса. Гръцките власти не са огласили повече подробности за обвиненията или за бъдещите грижи за детето.

Случаят в Айялея напомня за други разследвания, започнали след сигнал за насилие над дете. В Царево през 2023 г. жена беше арестувана след данни, че е нанесла лека телесна повреда на 8-годишния си син. По-късно Бургаският окръжен съд я освободи с мярка „подписка“, а жената отрече обвиненията срещу себе си. И в двата случая полицейската намеса последва информация за физическо посегателство над малолетно дете.

В гръцкия случай водещият факт остава прокурорското разпореждане 6-годишното момче да бъде поставено под медицински грижи. Докато детето остава в болницата, институциите продължават работата по изясняване на случилото се на плажа. Към този момент не са обявени други действия спрямо семейството. Предстои съдът да разгледа случая след освобождаването на двамата родители.