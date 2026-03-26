26.03.2026 | 10:38
МВР мачка: Нов тежък удар срещу купувачите на гласове в Кърджали!
Открити са 11 000 евро, 605 000 турски лири, 8 505 британски лири, 6 700 швейцарски франка и 7 900 щатски долара в брой
Директно в сърцето на ДПС – Ново начало в Кърджали! Главният секетар на МВР Георги Кандев съобщи за нова успешна акция срещу купувачи на гласове:
Реализирахме нова успешна акция на територията на област Кърджали.
Установихме, че мъж е предлагал пари срещу гласуване на предстоящите избори.
В метална каса бяха открити 11 000 евро, 605 000 турски лири, 8 505 британски лири, 6 700 швейцарски франка и 7 900 щатски долара в брой.
Започнато е бързо производство за престъпление срещу политическите права на гражданите.
