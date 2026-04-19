Нов озадачаващ среднощен пост на Деси Радева: Да си измием ръцете като Пилат Понтийски

Съпругата на Румен Радев още мисли за кого да гласува

„Все по-отчетливо прозирам, че ние самите сме се отказали от нашата отговорност. Даваме ли си сметка, че промяната започва от нас? Даваме ли си сметка, че възпитаваме поколения, че им вменяваме ценности, че ги възпитаваме в добродетели?“

Това написа във Facebook Десислава Радева, съпругата на Румен Радев, часове преди вота за нов парламент.

„Не! По-лесно е да прехвърлим досадната отговорност на някого другиго. Да си измием ръцете като Пилат Понтийски. Да сме недоволни. Да псуваме поредните и да заключим мъдро, че всички са маскари“, пише тя.

В публикацията си Радева поставя въпроси за образованието, културата и ценностите: „Каква икономика очаквам от хора неграмотни, невъзпитани в ценности и добродетели, понякога откровени простаци. Къде е културата и грижата за нея? Къде е мисълта за смислено и качествено образование?“

„Чух някъде Андрей Райчев да казва, че никога българинът не е бил по-богат и никога – по-нещастен от сега. Защото всичко опира до пари“, добавя тя.

„Е? Какви са ни мечтите? Какви искаме да са децата ни? Защо сме се пръкнали тук и сега? За да натрупаме пари ли? А душата ни? Къде остана тя?“, пише още Радева.

Публикацията завършва с призив: „Моля ви, погледнете себе си, погледнете дълбоко в душите си и си отговорете честно: Доволни ли сте? Не на мен, на себе си отговорете.“

Посланието ѝ е допълнено с песента “Start With Yourself” на The Chordline.

На 4 март Десислава Радева написа двусмислен пост в профила си, който предизвика множество реакции. В него тя се разграничи от проекта на Румен Радев „Прогресивна България“.