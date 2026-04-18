Христанов осуети държавен подарък за Вълка (видео)

Хижата на земеделското министерство под пистата "Витошко лале", обзаведена като 5-звезден хотел, е подготвена да бъде харизана на фирмата му "Аква Вива"

Министерството на земеделието си имало хижа под пистата „Витошко лале“, обзаведена като петзвезден ски хотел и подготвена да бъде харизана на частна фирма, наела имота за 10 години. Това разкрива днес служебният министър Иван Христанов.

Хижата е стопанисвана от държавната фирма „Ведра“. От имотната партида лъсна и фирмата-наемател – „Аква Вива“. Фирмата е свързана с Румен Гайтански – Вълка.

Припомняме, че Вълка имаше имунитет срещу всякакви безобразия, включително и на Витоша, докато беше касиер на ДПС и Ахмед Доган. След това за кратко изпадна в немилост, но изглежда бързо се е разбрал с Бойко Борисов и Делян Пеевски, който пък открадна партия ДПС от Доган.

Разкритието на Иван Христанов поставя и въпроса защо ли предишното правителство така силно е искало да даде на Вълка много изгодно апетитния държавен имот?