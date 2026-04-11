11.04.2026 | 16:28

Ново 20: Вяра и Надежда: Тук не ни харесва, искаме си в Англия!

Сестрите споделят в мрежата как върви ежедневието им

Близо 20 дни след като близначките Вяра и Надежда Станчеви се върнаха в родния Благоевград, те отново напират да заминат за Лондон, пише Хот Арена. Онзи ден шокираха феновете си в социалните мрежи с видео от обиколка из околностите на града. „А, тук не ни харесва! Искаме си пак в Англия!“, подмята Надежда, а Вяра ѝ маха закачливо с ръка, намеквайки, че шоуто им „иди ми – дойди ми“ трябва да продължи.

Дни преди екстрения си полет от Лондон към София двете риалити героини скандализираха туристи и жители на английската столица с несвързани крясъци под прозорците на Уестминстърското абатство, в разгара на тържествена служба в присъствието на цялото кралско семейство и други европейски короновани особи. Другата им близначка – Любов, засега продължава да живее в Лондон с майка им, съпруга си и двете си деца. Появиха се информации, че се прибира по спешност, за да се справя със сестрите си, но това още не е потвърдено и тя не е забелязана покрай тях.

„Имаме мускулна треска на задните части!", обяви наскоро Вяра от хола в благоевградския им дом.

„Спокойни сме, на никого не повишаваме тон“, подчерта с усмивка Вяра. „Тук се чувстваме супер! Няма травестити и п***сти, които да ни се качват на главите!“, допълва Надежда.

Наскоро двете се изкатерили по екопътека в планината и едва се прибрали вкъщи, капнали от умора. „Сигурно в Англия сме се атрофирали! Гълтаме аспирини, всичко ни боли“, оплаква се Вяра.

Близначките прекарват голяма част от времето си в обиколки из Благоевград и околностите, в гледане на телевизия и… готвене.

„Непрекъснато си готвим и ставаме все по-добри! Скоро ще сме като мастър шефове!“, хвалят се победителките в „Биг Брадър“.

Вяра и Надежда обаче премълчават, че усилията им в кухнята до голяма степен се дължат на обещанията на Лео Бианки да ги уреди в ресторантьорския бизнес. Самият шеф-готвач и участник в „Биг Брадър“ разкри намеренията си първо пред „България Днес“. Бианки подчерта, че ще поеме разходите им за хотел в началото, докато си намерят подходяща квартира в София.

„Те обаче трябва да намерят и добър психолог, който да изслуша историята им и да им даде правилни съвети. Няма какво да се лъжем – двете се измъчиха много в Лондон, а социалните служби се изгавриха с тях“, възмущава се риалити героят.

Засега остава неясно кой поема издръжката на Вяра и Надежда в родния им град. Че не са в цветущо финансово състояние личи и от опита им да продават маратонки втора ръка на висока цена. „Продават се за 250 евро“, обявиха те под снимка на вероятно донесените от Англия кецове, които са видимо захабени и едва ли ще намерят купувач на тази сума.

