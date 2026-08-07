07.08.2026 | 10:42

Областният шеф на ДПС в Бургас избяга от България?

ГДБОП търси Христо Широков, за да го арестува, оказа се, че е в Турция. Прокуратурата му повдигна обвинение

Областният лидер на ДПС в Бургаско Христо Широков не е открит на нито един от известните си адреси при акцията на ГДБОП, довела до задържането на доскорошния изпълнителен директор на ВиК Бургас Цветан Мирчев, Данаил Динев и Методи Смилов, стана ясно от съобщението на Окръжна прокуратура – Бургас.

Според държавното обвинение от февруари 2024 година до 14 юли 2026 година е действала организирана престъпна група, при която с байпас преди водомерите са свързани големи хотели и комплекси по морето, за да не заплащат реално потребеното количество вода. Твърдението на прокуратурата е, че акумулираните от групата парични средства са предавани на Христо Широков.

От ГДБОП са се опитали да го арестуват, но не са го открили. По информация на близки до разследването Широков е напуснал пределите на Република България в началото на седмицата и е заминал в посока Турция. Негови близки, с които дежурният ни редактор разговаря, бяха категорични, че не се укрива – имал здравословни проблеми и е заминал за Истанбул по отдавна насрочени часове за преглед и лечение.

„Не се укрива, в законовия срок ще се яви и ще съдейства на разследването“, казаха те пред местния сайт Флагман.

Припомняме, че Христо Широков бе арестуван два пъти за 48 часа през юли. Първо бе отведен в Кърджали по старо разследване за побой, а веднага след това бе задържан и за ВиК схемата. Той е посочен като участник в схемата от основния свидетел на прокуратурата по този случай – Диян Широков, началник на ВиК район Поморие. Христо Широков призна, че това е негов братовчед, но според твърденията му не поддържат отношения от дълги години.

Мярката за неотклонение на Цветан Мирчев, Методи Смилов и Данаил Динев ще се гледа днес от Окръжния съд в Бургас. Христо Широков също има нает адвокат, който ще го представлява в залата.

Прокуратурата му повдигна обвинение

Окръжната прокуратура в Бургас повдигна обвинение на ДПС Христо Широков за участие в организирана престъпна група, свързана с дейността на ВиК – Бургас. От държавното обвинение съобщиха, че обвинението все още не му е предявено, тъй като към момента той се намира извън страната.

Според прокуратурата групата е действала на територията на Бургаска област от февруари 2024 г. до 14 юли тази година. Целта ѝ е била извършване на престъпления по служба, търговия с влияние и принуда. Разследването стана публично известно през юли с акция на ГДБОП във водното дружество.

По случая са задържани за срок до 48 часа трима души, на които също са повдигнати обвинения за участие в групата. Това са бившият директор на ВиК – Бургас Цветан Мирчев, Методи Смилов, който е бил началник на отдел „Продажби и фирмен контрол“ в дружеството, и мъж с инициали Д.Д.

Според обвинението Мирчев и Смилов са действали като ръководни служители на ВиК, а Д.Д. е оказвал влияние върху отчетността на водомери, като е занижавал реално потребената вода. Акумулираните по този начин пари са били предавани на Христо Широков, твърдят от прокуратурата.

Предстои Окръжната прокуратура да поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“ – за тримата задържани.