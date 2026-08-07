07.08.2026 | 10:21

Млад пилот на „МиГ-29“ скочи на Румен Радев заради липса на пари и полети

Радостин Влайчовски пише в скандално обръщение към премиера, че напуска по собствено желание, защото няма перспектива

Младият пилот на „МиГ-29“ старши лейтенант Радостин Влайчовски скочи срещу настоящия премиер Румен Радев с пост във Фейсбук с обвинения за липса на достойно заплащане, часове за летене, годни самолети и каквато и да е перспектива. Иронията в случая е , че настоящият премиер и доскорошен президент тръгна във властовата си кариера от подобни тези през 2015 г., когато пилотите от „Граф Игнатиево“ се бунтуваха, а Радев напускаше театрално ръководния пост във Военновъздушните сили. През 2017 г. и 2020 г. той вече като президент заставаше зад тогавашни недоволства на пилоти, един от които очевидно сега се обръща срещу него с аргументите, че не прави нищо за младите летци.

„Чичо Румене, здравей! Имам да ти казвам няколко неща- тъй като съм много млад авиатор/като теб/ с има-няма 200 часа общ нальот, реших да скоча в твоя самолет- любимият ни български и красив МиГ-29. Той е малко старичък, но пък е доказал себе си не веднъж. Е, малко е и „Франкенщайн“ с два различни двигателя- един полски и един руски, ама имах надеждата, че ще лети и с мен. Понеже все още съм млад и зелен- сгреших.“, започва посланието си към Радев Влайчовски.

В него той обявява, че сам е взел решението да напусне Министерство на отбраната, разочарован от организацията на работа и възможностите за реализация на младите пилоти. Влайчовски засяга болезнени теми със заплащането, унизително малкия брой летателни часове, акцентирайки как старите офицери подрязват крилете на младите.

„Чичо Румене, като антоним на Робин Худ взимаш повече от бедните, за да станат по-бедни и даваш на богатите, за да са още по-богати. Трудно е, знам. Ще ти разкажа как минаваше един мой работен ден и от какво ще бягам скоро. Понеделник- работният ден ми започваше в 7:45. Разбира се, с лека дрямка или почивка докъм 10:30-10:45. Следва подготовка от Заместник-командира с предстоящите задачи за седмицата- от 11:00 докъм 11:20. Там разбирах, че ще летя през седмицата едни 30 минути в повечето случаи/ 40-часова работна седмица/. От 11:20 докъм 15:45 обядвах и чаках да си тръгна. От вторник до петък чаках да изпълня тези 30 минути полет на L-39ZA и прекарвах времето си в четене на книжки и „скролване“ из социалките“ разказва младият пилот.

Той обяснява и как минават почивните му дни. „На 34 години съм офицер/старши лейтенант/ и имам 34 дни платен годишен отпуск /с всяка година растат с един ден до 40/. Полагат ми се и като пилот и рискова работна среда още 14 дни в годината. Задължително ходех и всяка година по две седмици командировка да се възстановя от преумората на работа на Боровец. Така минаваше моята служба в името на Родината. Така служат и по-младите ми колеги“, пише той..

Влайчовски е публикувал в края на текста си и саркастичен колаж – Радев се възкачил върху рамената на ген. Русев и министър Димитър Стоянов, а те с измъчени лица крепят безценния товар.

Изявата на младия пилот трудно ще може да бъде повод за санкции от страна на командирите му за нарушаване на някакви правила и норми, защото само преди седмица военният министър Димитър Стоянов отговори на депутатско питане, че на личните си страници в социалните мрежи военните могат да пишат и публикуват каквото си искат. Стоянов направи това по повод постове на шефа на Военновъздушните сили ген.Николай Русев.