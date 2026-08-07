07.08.2026 | 10:36

Едва 18% от украинците му вярват: Рейтингът на Зеленски се срути

Начело в проучването е Валерий Залужни, а сред лидерите пред президента са още Михайло Федоров, Роберт Бровди, Михайло Драпати и Кирило Буданов

Рейтингът на украинския президент Володимир Зеленски спада под този на генералите му след необичайните протести срещу уволнението на Михайло Федоров от поста министър на отбраната, сочат цитираните от ДПА резултати от анкета. Зеленски заема шесто място сред украинските лидери в допитване, проведено от украинския Център за социални и маркетингови изследвания (СОЦИС). Едва 18% от респондентите заявяват, че имат пълно доверие на президента. С най-висок рейтинг е Валерий Залужни.

Делът на анкетираните, които казват, че донякъде се доверяват на Зеленски, възлиза на 24,5%. Тези, които споделят, че изпитват малко доверие към Зеленски, са 17%, а 37% казват, че изобщо не се доверяват на украинския президент.

На първо място в допитването се класира бившият главнокомандващ украинската армия Валерий Залужни, който сега е посланик във Великобритания. Той се ползва с пълното доверие на 37,1% от анкетираните, а 27,8% изразяват частично доверие към него.

Второ място в заема Федоров, чието уволнение от поста министър на отбраната в края на юли предизвика демонстрации в големите украински градове, а на трето място е командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди.

Преди Зеленски в анкетата се нарежа и новият началник на Генералния щаб, Михайло Драпати, както и ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов, които са съответно на четвърто и пето място. Анкетата на СОЦИС е проведена между 28 юли и 2 август сред 2000 украинци.

Междувременно Зеленски нареди да бъдат предприети специални операции срещу военната промишленост на Русия по време на среща с командващите украинските въоръжени сили и водещи политици, предаде ДПА. Операциите ще бъдат насочени срещу „определени компании, които вече сме идентифицирали“, съобщи Зеленски във Фейсбук. Всички, които присъстваха на срещата, получиха ясни задачи и аз очаквам те да бъдат изпълнени изцяло, подчерта украинският президент.

Руската военна промишленост трябва да бъде значително ограничена, допълни Зеленски, като изрази съжаление, че Москва продължава да получава подкрепа и ключови компоненти от чужбина за продължаването на военните ѝ усилия. „Можем да видим, че всяка руска ракета, всеки дрон или друго оръжие съдържат критични компоненти от други държави, без които тези оръжия просто не биха могли да съществуват“, изтъкна Зеленски.

Украйна нанесе наскоро тежки удари срещу руската нефтопреработвателна промишленост и оръжейни фабрики. За тези операции Киев използва дронове с голям обсег, които могат да проникнат на хиляди километри навътре в руска територия, достигайки дори Сибир, отбелязва ДПА.

Десет държави са се присъединили досега към разработваната система за защита срещу балистични ракети „Фрея“, съобщи още Володимир Зеленски във вечерното си видео обръщение. „Нашата програма „Фрея“ – съвместна европейска система за противоракетна отбрана – вече върви с пълна сила. В нея участват десет държави, а още наши партньори ще се присъединят. Това са партньори, които могат да осигурят реална подкрепа. Вече сме се споразумели за това“, заяви той.

Зеленски увери, че Украйна е в състояние да произвежда свои собствени ракети и пускови системи, докато партньорите ѝ ще предоставят необходимите компоненти и ключови елементи – радари, сензори и други.