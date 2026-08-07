07.08.2026 | 10:27

Няма данни убитият в Пловдив да е бил педофил

Георги Кузев почина след жесток побой от група тийнейджъри, които го извикали на среща

Няма никакви данни убитият в Пловдив 37-годишен мъж да е имал педофилски наклонности, заяви пред БНТ главният секретар на МВР Любомир Николов.

Георги Кузев почина след жесток побой от група тийнейджъри, които го извикали на среща. Пострадалият се запознал с 17-годишно момиче от групата в социалните мрежи. Тя се представил за 15-годишна и поискала среща в безлюдна местност на Младежкия хълм в града. Там мъжът бил пребит от общо петима души. Бил е с много сериозни наранявания – разкъсвания на белия и черния дроб, на бъбреците и черепно мозъчна травма. След побоя успял да стигне до близка улица, където изпаднал в безсъзнание. Там бил забелязан от случаен минувач, който подал сигнал. Мъжът е откаран в болница, където умира.

По случая бяха арестувани петима младежи, всичките непълнолетни. От прокураутрата съобщиха, че те са снимали побоя. Видео бе качено в социалните мрежи, но след това изчезна.

Починалият мъж е от Кричим, където в четвъртък негови близки и роднини се събраха пред дома му, за да поискат справедливи наказания.

„Няма според мен за момента никакви данни, че лицето е страдало от подобен тип поведение„, заяви Николов на въпрос дали има има информация, че убитият е бил педофил.

Главният секретар коментира, че това престъпление е „проява на дигиталния свят, в който живеем„. Разследващите смятат, че младежите са искали да подражават на т.нар. ловци на педофили, които от години са популярни в социалните мрежи. На въпрос дали полицията няма пропуски в работата, за да се стигне до такова престъпление главният секретар отговори:

„Когато се налага полицията да си върши работата, в повечето случаи вече е късно. И се стига до такива инциденти, при които ние, макар и бързо, установяваме едно деяние, което не можем да върнем вече. Тук трябва да потърсим съдействието на всички други държавни органи, които се грижат за възпитанието, обучението на подрастващото поколение. Не на последно място трябва да обърнем внимание на техните родители, които са длъжни да следят за поведение, различно от нормалното. И ако не могат да се справят сами, да потърсят съдействие от държавните институции„.