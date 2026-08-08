08.08.2026 | 19:11

Падналият дрон край “Кардам“ вероятно е украинска примамка “Майя“

Румънското МО за взривилия се у нас дрон: Радарите ни не са засекли нищо

Падналият дрон в района на бившия ГКПП „Кардам“ най-вероятно е дрон-примамка „Майя“, показва първоначалният анализ на останките. Това съобщиха от Министерството на отбраната в позиция до медиите.

От ведомството уточняват, че този тип дронове се използват широко от украинските въоръжени сили.

Към момента няма данни инцидентът да е бил преднамерен.

Румънското министерство на отбраната съобщи, че техните радари не са засекли никакво въздухоплавателно средство, което да е прекосило румънското въздушно пространство в посока към България. „Във връзка с експлозията, предизвикана на територията на България днес, 8 август, около 8:20 часа в близост до границата с Румъния, Министерството на националната отбрана уточнява, че системите за радарно наблюдение на министерството не са засекли никакво въздухоплавателно средство, което да е преминало през въздушното пространство на Румъния към България. Също така във времевия интервал преди експлозията не са регистрирани движения на въздушни цели, които да показват възможна траектория през националното въздушно пространство към територията на България“, се посочва в прессъобщението, цитирано от БТА.

Министерството на националната отбрана на Румъния отбелязва, че „наблюдава непрекъснато ситуацията в близост до границите на Румъния и ще съобщи допълнителни данни, в случай че се появи свързана информация“.

Днес по обяд премиерът Румен Радев съобщи, че съобщи, че в 8:10 тази сутрин е имало нахлуване на дрон в българското въздушно пространство и взривяване на дрона на 100 метра навътре от границата с Румъния.

След посещение на мястото на инцидента областният управител на Добрич Руслан Томов увери, че няма място за притеснение. По думите му, дронът се е самовзривил и е паднал в слънчогледова нива. Няма щети нито по инфраструктурата в района, нито по земеделската площ. Трафкиът през граничния пункт е нормален, не са наложени ограничения, каза още той.

Последваха и политически реакции. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев написа, че инцидентът трябва да бъде разглеждан не само като нарушение на българското въздушно пространство, но и трябва да бъде разследван като потенциален инцидент срещу критична инфраструктура на държава от НАТО. Той поиска и максимално бързо разследване на случая. „Най-важният непосредствен въпрос за българската национална сигурност не е чий е дронът. А защо той не е бил засечен навреме“, коментира във Фейсбук инцидента бившия външен министър Надежда Нейнски.