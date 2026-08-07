07.08.2026 | 20:38
Първият ловец на педофили в България: Поставям под съмнение всичко около казуса убития мъж в Пловдив
Ален Симеонов декларира, че не е общувал нито с групата, подмамила жертвата, нито със самия него

Първият известен ловец на педофили в България коментира трагичния случай в Пловдив, при който 37-годишен мъж беше убит в района на Младежкия хълм. Малко преди полунощ вчера Ален Симеонов публикува позиция във фейсбук, провокирана от обвинения, че е вдъхновил участниците в престъплението. В нея той постави под съмнение изтеклата до момента информация и декларира, че не е общувал нито с групата, подмамила жертвата, нито със самия него.

Симеонов подчертава, че нито той, нито представител на инициативата му е общувал с жертвата или с „въпросната група от момчета и момичета“, защото „нашата тактика просто не включва убийства“.

„Поставям под съмнение всичко около казуса, защото се появи в медиите като престъпление по хомофобски подбуди, а после се оказа, че е „вдъхновение от т.нар. ловци на педофили„. Не знам дали тази информация, която идва от заелите се с разследването полицаи, е достоверна, но ако е такава, повтарям: 37-годишен мъж, който е излязъл на среща с цел секс с 15-годишно момиче“, продължава Симеонов.

Миналия месец той представи първата си книга „Училище за ловци на педофили“. В нея той казва, че „всеки родител, тийнейджър или просто „буден гражданин“, изправен пред педофил, ексхибиционист или насилник, може да открие конкретни насоки – особено ако е разочарован от българското правосъдие: как да разпознае сексуален хищник и да реагира адекватно, за да съхрани доказателствата, документира случая и подаде сигнал“.

„Да, напълно възможно е да ни подражават. Ама, чакайте малко, журналисти и фейсбук революционери! Нали именно вдъхновението може да се интерпретира всячески. Например: велики личности от родната ни история се възприемат като примери за водене на почтен и нравствен живот от едни българи, а от други – като удобен претекст за бой с феновете на еди-кой си футболен отбор. И безброй подобни форми на криворазбрано вдъхновение, което понякога не може да се избегне“, обяснява Ален Симеонов.

След това той разказва как е спирал роднини на пострадали, които са търсели саморазправа. Това за него е безполезно, защото превръщат извършителите в жертва, а отмъщението ще доведе до затвор.

В края на поста си Ален Симеонов посочва законовия път при съмнения, че някой е педофил: „Съберете доказателства за гнусните му намерения, заснемете го, предайте го на полицията и покажете всичко налично на семейството, колегите и приятелите му“.

Той завърша със заканата, че заедно със съмишлениците си няма да остави борбата им да бъде погребана „от тези смехотворни внушения“.

оставете коментар

МИГNews.info не носи отговорност за коментарите на потребителите.
Коментарите подлежат на модериране.
Правилата за коментиране