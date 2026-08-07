Първият ловец на педофили в България: Поставям под съмнение всичко около казуса убития мъж в Пловдив

Първият известен ловец на педофили в България коментира трагичния случай в Пловдив, при който 37-годишен мъж беше убит в района на Младежкия хълм. Малко преди полунощ вчера Ален Симеонов публикува позиция във фейсбук, провокирана от обвинения, че е вдъхновил участниците в престъплението. В нея той постави под съмнение изтеклата до момента информация и декларира, че не е общувал нито с групата, подмамила жертвата, нито със самия него.

Симеонов подчертава, че нито той, нито представител на инициативата му е общувал с жертвата или с „въпросната група от момчета и момичета“, защото „нашата тактика просто не включва убийства“.

„Поставям под съмнение всичко около казуса, защото се появи в медиите като престъпление по хомофобски подбуди, а после се оказа, че е „вдъхновение от т.нар. ловци на педофили„. Не знам дали тази информация, която идва от заелите се с разследването полицаи, е достоверна, но ако е такава, повтарям: 37-годишен мъж, който е излязъл на среща с цел секс с 15-годишно момиче“, продължава Симеонов.

Миналия месец той представи първата си книга „Училище за ловци на педофили“. В нея той казва, че „всеки родител, тийнейджър или просто „буден гражданин“, изправен пред педофил, ексхибиционист или насилник, може да открие конкретни насоки – особено ако е разочарован от българското правосъдие: как да разпознае сексуален хищник и да реагира адекватно, за да съхрани доказателствата, документира случая и подаде сигнал“.

„Да, напълно възможно е да ни подражават. Ама, чакайте малко, журналисти и фейсбук революционери! Нали именно вдъхновението може да се интерпретира всячески. Например: велики личности от родната ни история се възприемат като примери за водене на почтен и нравствен живот от едни българи, а от други – като удобен претекст за бой с феновете на еди-кой си футболен отбор. И безброй подобни форми на криворазбрано вдъхновение, което понякога не може да се избегне“, обяснява Ален Симеонов.

След това той разказва как е спирал роднини на пострадали, които са търсели саморазправа. Това за него е безполезно, защото превръщат извършителите в жертва, а отмъщението ще доведе до затвор.

В края на поста си Ален Симеонов посочва законовия път при съмнения, че някой е педофил: „Съберете доказателства за гнусните му намерения, заснемете го, предайте го на полицията и покажете всичко налично на семейството, колегите и приятелите му“.

Той завърша със заканата, че заедно със съмишлениците си няма да остави борбата им да бъде погребана „от тези смехотворни внушения“.