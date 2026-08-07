07.08.2026 | 21:35

„Винаги бяха такива“: Приятел на задържаните за убийството на Георги в Пловдив с потресаващ разказ

Киро описва групата като затворена глутница, която се събирала ежедневно на хълма и говорела открито за саморазправа с хора, които според тях са педофили

Пред пловдивския сайт GlasNews застана 17-годишен приятел на трима от обвинените тийнейджъри за смъртта на 37-годишния Георги Кузев от Кричим.

Киро Й. е ученик от същото училище, в което учат голяма част от задържаните, и приятел на трима от тях. Пред медията ни той разказа какво знае за групата, която съдът остави в ареста след днешното заседание.

„Те винаги бяха такива. С дълги коси, странни дрехи, пушеха цигари… държаха се странно. Никога не им е пукало за другите хора. Учим в едно училище с голяма част от тях. Агресивни са предимно към по-малките деца. Никога не нападат по-големи от тях. Всеки ден ходеха на Младежкия хълм… винаги се събираха по 10-15 човека, никога не са ходили отделно“, каза младежът.

Според него той е бил с групата допреди около седмица-две, но е започнал да се отдръпва, защото не му харесвало как говорят за „лов“ и как се хвалят, че „ще хванат някой“. На 4 август следобед не е бил с тях.

„Когато разбрах кои са вчера, защото ме викаха на разпит, бях ужасен… Казах пред полицията, че не съм бил с тях. Бях вкъщи. Майка ми може да потвърди.“

Киро описва групата като затворена глутница, която се събирала ежедневно на хълма и говорела открито за саморазправа с хора, които според тях са педофили.

Той твърди, че трите момчета, с които е бил най-близък, са били сред най-активните в тези разговори, но отрича всякакво участие в самото престъпление.

По-рано днес Окръжният съд в Пловдив остави зад решетките петимата непълнолетни, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев от Кричим на Младежкия хълм.

Според Петко Минев побоят е продължил повече от час, като има данни за бръснене на вежди, гасене на фасове по тялото на жертвата, рисуване на свастики, многократно заплюване, душене и отправяне на множество обиди, принизяващи човешката личност.

„Изключителността на случая е проявената агресия и на практика смазването на един човек, който се е молил, но не е получил милост“, заяви на заседанието днес магистратът.

Няма данни пострадалият да е извършил каквито и да било действия, които да предизвикат нападението.

Петимата задържани са на възраст между 14 и 17 години. Те са обвинени в умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен начин за жертвата, по хулигански и сексуални подбуди.

Според прокуратурата те са примамили мъжа чрез чат в социална мрежа, като едно от момичетата се е представяло за 15-годишно. След срещата на хълма групата го е нападнала, пребила го и заснела част от издевателствата.

Кузев е открит в безпомощно състояние в подножието на хълма около 17:20 ч. и е починал няколко часа по-късно в болница от тежки травми – разкъсвания на бял и черен дроб, бъбреци и черепно-мозъчна травма.

Близки на жертвата категорично отхвърлят версиите за педофилия и настояват за максимални присъди. Разследването е в ход, а показанията на свидетели като Киро Йорданов ще бъдат важна част от картината на случилото се на Младежкия хълм.