07.08.2026 | 20:05

Пловдивски адвокат за децата-убийци: Няма цена, която би ме накарала да поема защитата на подобни екземпляри

Хонорарът си е хонорар , но що за човек трябва да си за да защитаваш убиец?

Адвокат Тодор Кръстев

Известният пловдивски адвокат Тодор Кръстев, известен с коментарите си по важни обществени въпроси в регионален и национален план, се изказа и за случая с убийството на Младежкия хълм.

Ето какво написа в профила си:

Толкова години се занимавам с право, но за първи път виждам магистрат, чиито очи се насълзиха, мотивирайки мярката за неотклонение задържане под стража. Става въпрос за убития от тинейджъри млад мъж от Кричим на Младежкия хълм. От това, което чух, на нормален човек не сълзи ще му потекат, но може и лошо да му стане.

Няма да изпадам в подробности, че и деца четат. И слушайки го, за пореден път стигам до извода, че защитата на подобни екземпляри, не е за всеки. Не съм човек със слаби нерви, но няма цена, която би ме накарала да я поема. Наистина няма!

Сега знам какви възражение ще чуя и прочета, но въпрос на ценности и морал, ще ги изтърпя.