07.08.2026 | 20:14

Съдията се разплака: Младежите са рисували и свастики върху тялото на жертвата, после яли дюнери (видео)

Теодор Лалов, Георги Златев, Павел Вачков, Михаела Генчева от Стара Загора и Виктория Ставрева са обвинени в умишлено убийство в съучастие

Тежко мъчение, граничещо със сцени от филм на ужасите, е преживял 37-годишният Георги Кузев от Кричим в последния час от живота си. Освен че е бил жестоко бит, непълнолетните са му обръснали веждите, гасили са фасове по тялото му, плюли го многократно, рисували са свастики по него, а единият го душил с чантичка. Всичко това разкри през сълзи съдия Петко Минев, който постанови най-тежката мярка „задържане под стража“ за петте деца, обвинени в умишлено убийство.

Налагането на мярката „задържане под стража“ за непълнолетни е изключително рядко, но в случая се касае за престъпно брутално деяние. Определението на Окръжния съд подлежи на обжалване и протест в 3-дневен срок пред Апелативния съд в Пловдив и в случай, че постъпят такива, делото ще се гледа следващия четвъртък 13 август от 10 ч..

Петимата младежи – Теодор Лалов, Георги Златев, Павел Вачков, Михаела Генчева от Стара Загора и Виктория Ставрева, са обвинени в умишлено убийство в съучастие. Засега само те са обвиняеми. За зверския побой показания са дали множество свидетели и петима преки очевидци, които описват ролята на всеки от задържаните.

При аутопсията са констатирани множество удари в жизненоважни органи, счупени ребра, удари по черепа, разкъсвания по бял, черен дроб и бъбреци, което показва обосновано предположение, че е имало умисъл в деянието.